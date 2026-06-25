Perspectiva agroclimática para los próximos siete días: Ascenso de temperaturas y precipitaciones

Al inicio de la perspectiva, soplarán vientos del trópico, produciendo temperaturas máximas moderadas a fuertes sobre el norte del área agrícola, mientras el centro y el sur experimentarán

marcas por debajo de la media, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Paralelamente, tendrá lugar el paso un frente de tormenta con una actividad muy desigual, causando lluvias moderadas a abundantes sobre el nordeste del

área agrícola, mientras la mayor parte del resto de su extensión recibirá aportes escasos a nulos, con posibilidad de nevadas sobre el la Cordillera Sur, extendiéndose sobre el este de Cuyo y

la Región Pampeana, mientras la Cordillera Sur experimentará tormentas con lluvias y nevadas.

• La mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos a nulos, con focos aislados con e moderados.

• Solamente, gran parte del Paraguay, el norte y el centro de la Mesopotamia y el este de la Región del Chaco observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm).

• La Cordillera Sur observará tormentas con lluvias y nevadas.

Junto con el paso del frente arribará una vigorosa irrupción de vientos polares, que se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola, provocando heladas localizadas y generales en todo el oeste del área agrícola, llegando con marcas muy bajas a Cuyo y el sudoeste de la Región Pampeana, mientras la mayor parte del resto de su extensión experimentará heladas localizadas con focos de heladas generales.