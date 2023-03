Pergamino: la Corte Suprema de la Nación ratificó límites para aplicar agroquímicos

“Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están, incluso que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”, dijo Ortiz a La Vaca, una agencia de noticias de libre circulación. “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte, estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no solamente para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.