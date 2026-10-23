“Peinado adictivo”: escondía marihuana y cocaína en su pelo al visitar a un preso de La Plata

Hay peinados estilo “salvaje o sauvage” que llevan una hora de peluquería para parecer espontáneos, pero este terminó en la comisaría. Sucedió cuando una mujer de 28 años fue aprehendida este jueves en la Unidad 18 de Gorina, en La Plata, luego de que personal penitenciario le encontrara marihuana y cocaína escondidas entre el cabello.

El episodio ocurrió en el penal de las calles 501 y 145, durante la requisa a las personas que iban a visitar a los internos. Según el parte policial, efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detectaron el material prohibido mientras hacían el control corporal y avisaron a la Subcomisaría Gorina. Nada de brushing ni de planchita: el único producto que había en ese pelo era de otro rubro, y no era un shampoo a base de CBD.

La carga no daba para pasar inadvertida. Entre el cabello de la visitante aparecieron 36,2 gramos de marihuana en una bolsa de nylon verde y 4,9 gramos de cocaína en un envoltorio de nylon transparente, unos 41 gramos de estupefacientes en total. A juzgar por el resultado, el peinado no alcanzó para disimularlo, y tampoco para convencer a los penitenciarios de que se trataba de un corte nuevo con mechas blancas y verdes.

Del peinado a la comisaría

Cuando los policías llegaron al penal, el personal del SPB les entregó los elementos secuestrados y también a la mujer, que fue trasladada a la dependencia para continuar con las actuaciones. Trascendió que sería oriunda de San Isidro y que había ido hasta Gorina a ver a un interno. Un viaje largo para tener que quedarse en el control por arriesgarse a satisfacer la adicción del recluso.

La causa fue caratulada como infracción a la ley 23.737, la norma nacional de estupefacientes, e interviene la UFI 18 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la identificación de la mujer y las actuaciones de rigor. En lo que se conoció hasta ahora no se precisó qué figura concreta de esa ley se le atribuye.

Libre, pero con la causa abierta

Cumplidos esos pasos, la mujer del “pelo prohibido” recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. La investigación seguirá su curso.

La Unidad 18 tiene un perfil particular dentro del sistema bonaerense. Según información oficial del Ministerio de Justicia y del SPB, funciona como centro de tratamiento para drogadependientes y cuenta con una comunidad terapéutica cerrada para internos con consumo problemático. Es decir, un lugar donde la droga es justamente lo que no debería entrar.

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