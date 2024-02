Pehuajo: El Intendente Zurro desistio aplicar la «Tasa por aplicacion de fitosanitarios»

A través de una solicitada, el Intendente Municipal de Pehuajo, Pablo Javier Zurro, confirmó que no será aplicada la tasa por aplicación propuesta en el proyecto de ordenanza presentado por los concejales de su propio espacio político.

En el escrito, el jefe comunal hace responsables a sus ediles de la iniciativa y asegura no haber participado de la elaboración del documento que se presentó en las reuniones que se vienen manteniendo a solicitud del bloque Unión por la Patria con distintos actoresde la comunidad.

El sitio de faceboo, Radio Magica Pehuajo, recordó que el rechazo contundente de productores, aplicadores, comerciantes; el insistente reclamo del bloque Juntos por la Libertad y la trascendencia que viene teniendo el tema incluso a nivel nacional, pueden ser los motivos que llevaron al Jefe Comunal a dar marcha atrás en un impuesto que boicoteaba la economía y ponía en jaque la producción del Distrito. No se sabrá a ciencia cierta que fue lo que impulsó esta decisión, pero lo importante es haber logrado que no se cobre por producir, remarca el portal de noticias.

COMUNICADO OFICIAL

NO TOMARÉ NINGUNA MEDIDA EN CONTRA DE LOS PRODUCTORES NI TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Desde siempre he estado del lado de la producción y del trabajo, y también me he ocupado de la salud de las y los pehuajenses.

Me hago cargo de lo que hago, de lo que digo y de lo que pienso. Pero no puedo hacerme cargo de las falsedades, difamaciones y mentiras que han proliferado con cizaña y real malicia en los últimos días. Tampoco puedo explicar o fundamentar algo que nunca dije.

Respecto a la regulación de la aplicación de fitosanitarios en el partido de Pehuajó: hasta ahora no existe ningún proyecto enviado o sugerido por mí , y menos aún uno que lleve mi firma.

Sí existen diversos proyectos en el Concejo Deliberante, que viene llevando a cabo una ardua tarea de debate para establecer un diálogo y lograr reunir las diversas opiniones al respecto. Para contribuir, estoy elaborando un proyecto de ordenanza que reflejará mi postura sobre el tema, y buscará colaborar para generar un consenso.

Por eso, hago saber que, en mi carácter de intendente municipal, en los próximos días elevaré al HCD un proyecto de ordenanza con mi firma.

Este propondrá la forma más ecuánime posible para la utilización de fitosanitarios para la producción en el partido de Pehuajó, sin que perjudique la salud de ningún vecino, cumpliendo con la manda judicial.

Aunque jamás dije que se iba a aplicar una tasa, parece que es necesario reiterar: NO SE COBRARÁ TASA de ningún tipo. El objetivo de la propuesta será alentar y promover las buenas prácticas agrícolas (BPA), poniendo en valor a los productores que con responsabilidad cuidan a su comunidad. De la misma manera, habrá penalizaciones para las aplicaciones irresponsables, con multas severas y de corresponder las pertinentes denuncias en sede judicial.

Además, incluiré la propuesta de creación de un observatorio para el estudio de la aplicación de fitosanitarios en nuestro partido y un seguimiento de las personas que manifiesten tener consecuencias físicas y/o de salud por estas acciones.

Me comprometo a que, si la ordenanza incluyera una tasa, utilizaré mi potestad dada por la Ley Orgánica de las Municipalidades de veto parcial, para que sea IMPOSIBLE IMPLEMENTAR TASA alguna.

PABLO JAVIER ZURRO