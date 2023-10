Pedro Medica, candiato de LLA, asegura que mediante la herramienta de gestión se podra potenciar mas el distrito

El candidato a intendente por La Libertad Avanza, en 9 de Julio, Pedro Médica también paso por el micrófono de la emisora radial FM 102.7, Radio Amanecer donde dejo sus propuestas del 9 de Julio que quiere gobernar y los lineamientos que tendría su gestión de gobierno.

En primer lugar, informo que hay muchos vecinos que se han sumado a la fiscalización en LLA, inclusive de algunos partidos políticos locales que se acercaron, a lo que señalo esto hace seis meses no existía, y la verdad que cuando me proponen formar parte de este nuevo frente electoral, me intereso la idea de poder construir sin vicios, por lo que es una realidad y muy confiado en ganar la elección, vaticino.

El candidato de LLA describió que su objetivo es potenciar en materia económica el distrito a partir de la gestión.