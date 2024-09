Pautas para sembrar maíz: Como esta la napa, temperatura del suelo y una densidad mas conservadora para la campaña 24/25

Se desarrolló en la última semana una charla en 9 de Julio por parte de la empresa Albert Semillas en su ciclo de capacitación dirigido a productores y agrónomos, “Albert Reúne 2024”, y que en este caso tuvo como orador al Ing. Agr. Luis Ventimiglia, quien se refirió a varios aspectos sobre el cultivo de maíz, con especial énfasis para esta campaña. También se contó con la disertación de la Cra. Monica Ortolani, quien brindo detalles a los presentes sobre cómo financiar esta campaña 24/25.

«Pautas para sembrar maíz» en la campaña 24/25, fue el título de la charla de Ventimiglia quien se refirió en primer lugar a los asistentes, a exhibir mapas de agua y humedad, y lo cambiante que ha sido esto. «Es un año bastante complejo en el sentido de que hay algunos parámetros que son claves para las concreciones de altos rendimientos o de buenos rendimientos que hoy no los tenemos disponibles en el momento, por ejemplo, el caso del agua. Hoy son muy pocos los lotes o la zona que disponen de agua de napa», recordó el agrónomo.

Como dato recordó que el 5 de septiembre luego de la lluvia dada el 29 y 30 de agosto, la humedad era una y una semana después, el 12/09, el día de la charla, el mapa ya había cambiado dijo, «esto es porque las temperaturas ya cambian, y la evapotranspiración ya es otra. Además, los cultivos comienzan a demandar mayores consumos», puntualizo y agrego, «eso es lo que digamos preocupa en esta primera etapa».

Sin embargo, Luis Ventimiglia no hizo mucho foco en ello, ya que hablo sobre la temperatura en el suelo para sembrar, «hoy estamos en 8/9 grados, el maíz a partir de 8 grados puede germinar, pero tarda una cantidad de días muy grande, entonces no es tan conveniente acelerar tanto la siembra y no correr riesgos», por lo que y recomendó esperar unos días más a que la temperatura sea mayor, por lo que hablo de sembrar luego del 20 de septiembre, dijo en dialogo con El Regional Digital.

“Yo creo que este año hay que tomar decisiones, y va a haber decisiones diferentes de acuerdo al lote, de acuerdo a la zona, en primer lugar, hay que saber si tenemos agua o no, porque no todos los campos tienen napa, entonces hay que vivir con lo que llueve».

Otro de los puntos hablando en la charla fue la densidad de siembra. «Este año con más razón que nunca no tendríamos que trabajar con densidades altas. A medida que aumentamos la densidad tenemos más rendimiento, eso hemos hecho infinidad de ensayos con diferentes ciclos de maíz, ciclos cortos, ciclo intermedio, ciclo largo, pero eso es cuando hay agua. Hoy el agua no está», puntualizo.

«Ahora yo iría más por una densidad más conservadora, hoy yo pensaría en trabajar con 60, 65.000 semillas por hectárea, buscar un material que pueda compensar por ejemplo espiga flex o con el método que tenga ese híbrido de maíz para poder, si la cosa mejora desde el punto de vista hídrico, bueno, poder aspirar un poquito más rendimiento a través de una mejor producción por planta y si el agua no viene, estamos con una densidad no tan alta como para poder llegar de la mejor manera posible a cosecha», recomendó.

Prioridad: Análisis de suelo

Ventimiglia también hablo de fertilización mencionando nitrógeno, fósforo, azufre, «yo creo que lo que hay que destacar es, primero, tenemos que aumentar el número de análisis de suelo, en esto estamos pobres todavía a nivel nacional, estamos muy lejos de la realidad y hemos mostrado números de cuánto sale un análisis, cuánto nos podemos ahorrar, cuánto representa eso, dijo.

Lo otro que hemos comentado es algunas informaciones nuevas sobre el caso boro, por ejemplo, en donde ha cambiado el límite crítico, nosotros nos estamos manejando con un límite crítico de 0,5 partes por millón, bueno, los últimos trabajos que se publicaron aquí en el 2024, este año, de Barberis y demás y colaboradores, están hablando de un límite crítico que ya está cerca de 0,8 partes por millón, eso también es para tenerlo en cuenta, eso sale a través de un análisis, primero tenemos que tener el análisis para saber dónde estamos, remarco.

También se refirió a los bio estimulantes y un capítulo sobre chicharrita, donde recordó la conformación de la red que está presente, y la información cada 15 días que esta da.