Patricios: Al vecino se le prometio contar con dos policias fijos, y aun no contamos con presencia policial

Carlos Guiotto fue puesto en funciones como Delegado Municipal de Patricios, el pasado viernes 7, tras haber sido la única propuesta electoral para ser votado para tal cargo en la Delegación.

En dialogo con El Regional Digital, subrayo «uno cuando toma esta responsabilidad lo hace de esa manera, con responsabilidad. Por más que en este caso no se haya presentado otro postulante, la responsabilidad uno la tiene, la asume y bueno, trata en lo posible de hacer las cosas que necesita la localidad y llevarlas adelante», sintetizo.

Como próximos objetivos que tiene para Patricios, es poder hacer algún tipo de cordón cuneta y brindarle al vecino mejor comodidad. Ahora está justo la obra de gas a punto de terminar y con eso venimos muy bien, informo.

En materia de seguridad, dijo que el Destacamento está terminado, pero no se cuenta con presencia policial no contamos en la localidad prácticamente en ningún momento del día. Eso son gestiones que estamos tratando, tras una reunión que hubo en su momento con más de 60 vecinos en la localidad allá por el mes de septiembre del 2024, donde al vecino se le prometió desde la subsecretaría de seguridad que iba a haber hasta dos policías fijos en la localidad y bueno, hasta el momento no contamos con ningún tipo de presencia.

Guiotto subrayo que «si bien han pasado hechos y algunas cosas, la policía la verdad que ha actuado, y se han resuelto, pero no está la presencia, no está la prevención ni nada de eso. Así que bueno, esas son gestiones que tratamos de llevar adelante, puntualizo.