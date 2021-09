Para ganar en esta campaña, el maíz y girasol llegan con una estrategia

En la campaña 21/22 se estima que para maíz y girasol el área de siembra crecerá por encima de la anterior (en maíz un 7,5%, y en girasol a 1,7M/ha), esto producto de lo que va relegando cultivo de soja donde se menciona de unas 500.000 has. menos. Sin embargo un año “Niña” como se prevé, contar con una estrategia es vital.

En ese marco el ciclo de charlas que se desarrolla desde Sociedad Rural de 9 de Julio conjuntamente con el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, INTA y la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, esta semana brindo el 8vo. encuentro bajo el título “Ajustando la nueva campaña: maíz y girasol» y que estuvo a cargo del ing. Agro Luis Ventimiglia.

La charla tuvo en primer lugar varios tips sobre el mercado granario local y mundial en maíz y girasol,a cargo del Ing. en Prod. Sebastián Gavalda director de la Consultora GlobalTecnos.

Maíz

Luis Ventimiglia se centró en algunas estrategias en el objetivo de producir más siendo sustentable en todo, en un sendero donde no se puede fallar y las condiciones climáticas no son las ideales, subrayo.

El agrónomo de INTA 9 de Julio que en la charla se aboco a exponer los resultados de la última campaña tanto en el ensayo propio maiz como lo desarrollado por productores, evaluó que no hay una receta que se pueda trasladar a todos los campos de la región, aquí hay un manejo para cada establecimiento y lote. Si hay premisas a tener en cuenta como: fecha de siembra y si bien llovió, las napas están bajas y los periodos críticos aún están lejos, por lo que es vital conocer si ese lote dispone de napa para sembrar temprano, y si no es así me iría a un maíz tardío, recomendó.

En cuanto a la tecnología y la paleta de híbridos la misma esta, no se la discute y explica muy bien los resultados logrados en la última campaña.

Girasol

Sobre girasol indico que es un cultivo muy maleable, es mucho más plástico que el maíz, donde tiene capacidades que no tiene el maíz para soportar sequía, tiene un sistema radicular muy potente y trae agua de mucha profundidad, necesita menos agua y el periodo crítico es distinto y se comporta muy bien en ambientes secos, y algo de napas, trabajan mejor los polinizadores, además que nos entrega un lote a mediados de febrero, es que lo quiero usar en ganadería, para sembrar un verdeo, indico el agrónomo.

Próximas charlas

La próxima charla es sobre soja y sorgo, será el 13 de octubre también a cargo del Ing. Luis Ventimiglia, y hacia fines del mes de octubre, inicio de noviembre, se dara la última charla técnica sobre mercados granarios y mercados agropecuarios a cargo de GlobalTecnos, informo en la apertura, el presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, Fernando Mato.

