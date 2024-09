Paquete bomba en SRA: “Ojala sea algún trasnochado que hace este tipo de cosas y no alguien organizado»

El hecho de violencia sufrido este último jueves por parte de Sociedad Rural Argentina, cuando en horas de la mañana exploto un paquete bomba que llego a la sede de la entidad en calle Juncal al 4400 de CABA, y donde luego decenas de entidades gremiales, instituciones, empresarios, incluso el Gobierno argentino y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se solidarizaron con SRA, al tiempo que repudiaron la violenta acción.

En la mañana de este viernes el presidente del a Sociedad Rural de 9 de Julio, Fernando Mato, evaluó el hecho en dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7, donde destaco como el público e instituciones ha demostrado su apoyo a la Sociedad Rural (Argentina), y que de alguna manera ha dicho que estos hechos de violencia son repudiados por todo el mundo, nosotros también desde CARBAP, se emitió un comunicado repudiando estos hechos, y la verdad que uno no sabe qué es lo que puede pasar para que alguien tome una determinación de estas características, cuál es el sentido, qué es lo que se busca, porque si bien las instituciones gremiales rurales tienen acción gremial y tienen discusiones y tienen a veces puntos acalorados con otros actores de la cadena y demás, no da de ninguna, para estas de esas accione. En general son discusiones y siempre en buenos términos y no da para que esto ocurra”, insistió.

En ese sentido el titular de la Sociedad Rural local se esperanzo en que se pueda investigar y que se pueda llegar al destino de esto; y ojala sea algún trasnochado que hace este tipo de cosas y no alguien organizado”, opino en el dialogo radial.