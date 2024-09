“Panterita” Rodríguez: “Un día me preguntaron por un sueño, ser campeón argentino de boxeo”

El campeón argentino de boxeo Super Ligero, de 9 de Julio, Franco “Panterita” Rodriguez brindo este lunes junto a su preparador, Elias Pino, una conferencia de prensa donde, ya con las emociones mas relajadas, dejo un balance lo que fue haber retenido el titulo que alcanzo en mayo 2024 en Rio Cuarto y que revalido ante su publico local el pasado sábado 21.

Rodríguez con su simpleza que lo caracteriza comento en primer lugar “contento porque se vio un lindo espectáculo, esto fue una luchada boxística muy linda, donde peleamos todos mis compañeros, gracias a Dios se pudo pelear, pude retener el título acá en la ciudad el 9 de Julio, creo que dejé un legado”, sostuvo.

Por su parte, Elías Pino analizo que dijo que la idea era hacer una conferencia de prensa y poderle darle la chance a todos que puedan hablar con el campeón. En cuanto a lo dado ha sido muy positivo. Por un lado, el público que nos acompañó es increíble, toda la gente que fue, que acompañó, que pagó la entrada, que hizo una inversión para ir a un festival,

Ni hablar de los sponsors, que sin ellos la pelea, se hubiera hecho en otro lado, y el público no hubiera tenido la posibilidad de ver a un campeón argentino en su ciudad, comento a modo de balance.

En otro tramo del dialogo periodístico, Elías Pino menciono que la pelea se hizo ante un rival como Garateguy que vino a llevarse el título y nosotros no lo dejamos hacer nada desde el inicio. La entrada era salir a atacarlo y eso nos dio resultados.

Sobre el campeón argentino puntualizo que se ha advertido un crecimiento en Pantera, donde hay mucho trabajo físico que venimos haciendo en Fitness Point, ya desde hace rato, desde el día que arranqué le dije esto, no vas a ver el resultado hoy sino lo vas a ver entre unos años y hoy se está viendo eso, a lo que se suma el trabajo con el psicólogo que venimos haciendo,

Consultado sobre el camino recorrido hasta aquí, «Panterita» Rodríguez destaco «siempre quise hacer este deporte, me lo propuse y nada me iba a parar, así que lo intenté y lo logré, y gracias a no perder la fe que teniendo comida o no comida, yo entrenaba igual, al 100% gracias a Dios, hoy ya hay 10 peleas profesionales». También valoro el equipo con el que cuenta, al que catalogo de «es un equipazo, los tres, yo trato de escuchar a los tres, pero trato de ubicarme con una sola voz que es él (Elías Pino), el que más grita, porque por ahí se mezcla un poco todas las voces del publico y haría mal prestar atención, por lo que trato de hacer caso a los tres, pero siempre manda un poco más él, y menciono que durante la pelea ante Garateguy, Maxi (Peralta) también me lo grita y lo escuché, yo estaba apoyado en la cuerda», comento y agrego eso se basa en los entrenamientos también en escuchar siempre la voz de él y los otros técnicos, hacemos un entrenamiento que se llama equivocación de voz, giramos en la vuelta, explico.

En otro orden, Rodríguez destaco el valor de hacer caso y obedecer. Como parte de su rutina y compromiso, «yo siempre a las 9 de la noche estoy durmiendo, soy como la vieja escuela de Néstor (Ferrario), que dice que los animales se duermen temprano, al otro día rinden, así que yo hago eso, a la otra hora voy a laburar y voy al entrenamiento a rendir el 100% siempre de mí, siempre dejo lágrimas en el gimnasio, a veces yo llego con dolor en mi cuerpo, mi novia me banca en eso, cansado, quiero sentar o bañarme o estar dormido y al rato estar de nuevo para seguir entrenando el segundo turno. Lo voy a cumplir, lo voy a intentar y lo voy a lograr siempre, aseguro.

También «Panterita» se refirió al apoyo de la gente, donde comento que lo hizo muy feliz ver a los nenes en como se acercaban. Una premisa que siempre digo, nunca pierdas la fe de un sueño, que el que te quiera sacar el sueño es mentira, el sueño se lo propone uno y yo lo estoy haciendo. Un día me preguntaron por un sueño, y yo respondí ser campeón argentino.

Por ultimo Elias Pino respondió que aun es prematuro decir que es lo que viene. Entre ello hay una opción de un sudamericano (El Regional Digital ya había adelantado eso), pero vamos a esperar el llamado del promotor, lo hablamos con él, lo hablamos con el equipo, si se da la posibilidad de pelear por otro título, podría ser un sudamericano o algo así, ya que estuvimos hablando pero vamos a esperar, ya que mi idea sería volver a pelear el 9 de julio, comento como prioridad.

Desde el equipo del Clan Ferrario, y en especial Panterita Rodríguez agradeció a la familia Rambosio-Guaragna, titulares del restaurante El Lomito, quienes se sumaron con la rigurosa dieta de comidas que lleva adelante, Rodríguez, y que también son parte de la familia, al gimnasio Fitness Point y a las empresas y comercios que apoyan incondicionalmente