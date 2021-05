Padres y alumnos impulsaron una vigilia por la presencialidad en las escuelas y argumentan él porque

Bajo el #Vigiliaporlapresencialidad un buen número de padres y alumnos impulsaron el pasado viernes una vigilia que cumpliendo los protocolos establecidos por DNU presidencial se fueron convocando por familia y con un tiempo prudencial frente al busto de Domingo Faustino Sarmiento en Plaza Gral. Belgrano sobre calle Irigoyen, donde allí colocaron velas en frascos de arena, tomaban una foto y se retiraban.

Algunos padres consultados remarcaron que es imperioso la presencialidad en las escuelas por parte de sus hijos y de cualquier alumno, ya que ha quedado demostrado que no ha sido la escuela un lugar de contagio y en tal caso lo que se ha registrado ha sido fuera del ámbito de la escuela y que el mismo sistema educativo de 9 de Julio ha sabido controlar muy bien, resaltaron en dialogo con El Regional Digital.

Luli, una mama compartió en un audio con este portal que la educación debe ser esencial ya que es el futuro de nuestro país, donde tanto los colegios y los chicos se han adaptado, apunto y agrego, que quede claro que no queremos una educación sin protocolos, y no somos unos locos que no creemos en este virus. Entendemos que hay que adaptarnos a la situación y si debe cerrarse que no sea lo primero, sino lo último, puntualizo.

Tambien Florencia defendió la presencialidad y sostuvo que no solo porque le da una mejor enseñanza, sino por estar al lado de sus compañeros. Las clases virtuales en muchos casos no se pudieron dar con lo que gran parte de los chicos en nuestro país quedo de alguna forma olvidados, sostuvo.

La vigilia se suma al trabajo que se lleva en todo el país por la movilización de @PadresOrganizados tal como es el caso en 9 de Julio.