Padres Organizados con un bocinazo en la ciudad llamaron a pensar «qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos»

En 9 de Julio cuando todo parecía disminuir la actividad e ir cada uno a su hogar, y apenas habían transcurrido las 19 hs. un bocinazo se hizo oir desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad y que se extendió por unos 20 minutos. Eran los “Padres Organizados” en reclamo por la presencialidad escolar que este miércoles por autorización del gobernador Kicillof se inició en escuelas del AMBA, no así en el interior bonaerense.

Continuando con el reclamo que se inició días atrás con una vigilia, la firma de un petitorio con más 400 firmas que ya se entregó al Intendente en el Concejo Deliberante, Inspección Distrital, Diputado Vivani y en cuanto a la senadora Defunchio, aseguran que no responde para que se lo puedan entregar; el abrazo simbólico de este miércoles y hoy el bocinazo, y una fuerte accion en medios de comunicación local y nacional.

La decisión de accionar de Padres Organizados pareciera bien encarnar la frase “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”, que se para expresar que si las cosas no se dan en la forma que se espera, habrá que buscar otra forma de conseguirlas.

Uno de los padres consultado por El Regional Digital compartió que ya no sabe cómo explicarle a sus tres hijos de 9, 6 y 3 años de que no pueden ir a la escuela y sostuvo que el ruido de las bocinas debe servir para llamar la atención para pensar sobre qué futuro le estamos dando a lo más importante de nuestra sociedad, expreso y desvinculo al accionar de ellos ligado a un partido político, ya que la educación es de todo y no tiene marca, ni de partido político.