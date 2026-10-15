Pablo Picotto suma su humor con una Cena Show a beneficio del Hogar del Niño de 9 de Julio

Si te perdistes este fin de semana el show de Pablo Picotto en 9 de Julio, tenes una segunda oportunidad para el viernes 30 de octubre, ya que El Hogar del Niño de 9 de Julio invita a la comunidad a compartir una cena show solidaria, en el SUM de la institución, ubicado en Av Urquiza 1162.

La propuesta es las 21:30hs, donde se combinara pizza libre y la actuación del reconocido humorista Pablo Picotto, en una noche para disfrutar y colaborar con el Hogar.

Lo recaudado se destinará a recuperar y poner en funcionamiento el Salón de Fiestas del Hogar, un proyecto que busca ofrecer un servicio a la comunidad y generar ingresos para sostener la tarea de la institución.

Las entradas tienen un valor de $30.000 anticipadas y $35.000 en puerta e incluyen la cena de pizza libre y el espectáculo. Las bebidas y los postres se abonarán aparte, mediante el servicio de cantina.

El Hogar del Niño es una asociación civil de bien público que no recibe ayuda ni subsidios del Estado nacional, provincial o municipal. Su sostenimiento depende de las acciones que impulsa su comisión directiva, por lo que cada participación representa un aporte importante para continuar su labor y avanzar con este proyecto.

En esta nueva etapa, la comisión directiva decidió en junio; al vencer la concesión, no renovar el convenio de la calesita del Parque General San Martín para concentrar esfuerzos en el salón, con la voluntad de que aquel espacio pueda tener continuidad a través del municipio u otra institución.

La invitación es a compartir una propuesta distinta en 9 de Julio y acompañar al Hogar en la recuperación de su salón de fiestas. Las entradas estaran a la vta a partir de este sábado 17 en el hogar y en Estudio Falco. en caso de sumar otros puntos de vta, seran anunciados formalmente. ante consultas al WhatsApp del Hogar 2317628667 o de Santiago Falco 2317400681, por MD al Instagram del Hogar.

No te quedes afuera, las entradas son limitadas.