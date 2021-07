Pablo Micheli visito 9 de Julio: Contó sus motivos porque ser senador y relativizo el liderazgo de Zurro

En la media mañana de este sábado visito la ciudad de 9 de Julio el dirigente sindical de la CTA, Pablo Micheli, quien ya ha manifestado su objetivo de llegar a una senaduría provincial en representación de la 4ta. sección electoral, para lo que viene realizando encuentros y visitas a los distritos y un trabajo con movimientos sociales y políticos, como en el caso de 9 de Julio que fue recibido por la Concejal Andrea Buceta (FdT), referente del Movimiento Ciudadano “La Capitana” en 9 de Julio, además se sumó la referente seccional de “La Capitana”, Claudia Burgos.

En la agenda de trabajo de Micheli en 9 de Julio, quien encabeza el Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad, además de dialogar con referentes políticos que apoyan su candidatura, el dialogo con integrantes del sindicalismo local y vecinos, también atendió a medios periodísticos con quienes, junto a Buceta abrieron un amplio dialogo.

La edil Andrea Buceta destacó que el perfil y la mirada de Pablo Micheli lo coloca como un líder capaz de llevar la unidad y es por eso el apoyo de La Capitana, a su trabajo y al conocimiento amplio del territorio como sindicalista. Pablo tiene el perfil que necesita la Cuarta Sección, para la unidad y la Provincia con un trabajo de territorio, subrayo Buceta.

Por su parte Micheli se mostró a gusto de visita en la Ciudad y señaló que en el marco de la recorrida debía la visita, respaldando a Buceta como concejal sobre quien avalo la posibilidad de integrar la lista local.

Metido en su proselitismo de campaña sostuvo “vamos a hacer todos los esfuerzos de nuestro movimiento político, ya que en muy poco tiempo hemos tenido un crecimiento exponencial, por lo que agradezco la suma de distintos sectores al Movimiento, respaldando la candidatura como Senador de la Cuarta Sección Electoral.

Micheli consideró que la idea es que “se termine la hegemonía de Cambiemos y del neoliberalismo, que se terminen las desigualdades. La pobreza ha crecido de una manera tremenda en los últimos años. Llevamos muchos años de gobiernos neoliberales y no ha crecido la construcción de viviendas”, señaló el dirigente.

Según el dirigente gremial en la zona más rica de la Provincia, en la Pampa húmeda nuestros abuelos no podrían creer esta situación de pobreza y cómo se agrandó la brecha. La única forma de resolverlo es que haya gobiernos peronistas”, defendió.

Los motivos de su candidatura

Consultado sobre que lo motiva en llegar a ser senador hablo de tres aspectos. “Primero, me interesa mucho el proyecto del Gobernador de recuperar la Provincia porque la agarró en una situación muy complicada después de cuatro años de macrismo: Vidal no hizo nada para mejorar la situación y estamos en la Provincia más rica de la Argentina. Hay un desafío atractivo que es ser parte de la reconstrucción de la Provincia”.

En segundo término “en la Cuarta Sección se producen los alimentos de más alta calidad de la Argentina hay desigualdades y hay pobreza creciente. Uno de los desafíos es plantear un esquema diferente de distribución de la riqueza y es no quiere decir que hay que sacarle las tierras a nadie, sino que quienes son dueños de las tierras para fabricar los alimentos tienen que repartir de manera diferente. Y en tercer lugar, Micheli subrayo que “de la gran experiencia de la construcción social con los trabajadores: he mantenido una coherencia buscando siempre los puntos de acuerdo y no los desacuerdos. No soy un exponente de esa grieta. Siempre dejé de lado profundas diferencias con Hugo Yasky, con Hugo Moyano, y armar un frente único para defender los intereses de los trabajadores porque Macri los arrasaba”, remarco.

Armado de listas del FdT

Acerca del armado de listas dentro del Frente de Todos, evaluó que “no hay un solo esquema para discutir las candidaturas. Hay un sector de la dirigencia que conduce La Cámpora en la Cuarta Sección que no tiene un desarrollo terriotorial muy importante, en ese esquema está el Intendente de Pehuajó Pablo Zurro y el Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Nación, Avelino Zurro: ellos tienen cierta incidencia sobre los intendentes peronistas.

En la Cuarta Sección de 19 intendentes tenemos 13 que son de Cambiemos, esa incidencia es relativa. No hay un solo esquema que maneja Zurro y La Cámpora, comparo quitándole de alguna manera liderazgo al jefe comunal de Pehuajo..