Otro productor rural de 9 de Julio fue víctima de una faena clandestina. Y van…

En la mañana de este lunes la productora rural Emilce Pelatti de Bueno junto a su esposo no tuvieron el mejor lunes. Le faenaron dos bovinos más de los tantos que ya le han carenado de manera clandestina en su establecimiento que tiene cercano a la ruta nacional 5 en el km 266.

Indignada por la situación comento que cada 4/5 meses le faenan o roban algún animal y solo un solo hecho de hace varios años atrás cuando le robaron 23 lechones fue esclarecido, el resto nunca una respuesta de la Justicia, subrayo en dialogo con El Regional Digital.

En la oportunidad en su campo de 30 has donde hacen ganadería y agricultura a escasos kilómetros de la ciudad cabecera, le carnearon dos novillos de aproximadamente 280 kilos valuados en $ 60.000 cada uno, un careta y un aberdeen angus, de los cuales uno de los animales se llevaron toda la carne y el segundo una parte, por lo que esto no es por hambre evaluó, y llevarlo no se lo lleva así de simple, resalto.

La magnitud del establecimiento no le permite tener una gran cantidad de ganado por lo que espera no le maten algún otro.

La faena clandestina es uno de los principales delitos que sufren productores rurales en todo el pais, la pasada semana informábamos de dos que se había cometido en zona de 12 de Octubre (9 de Julio), sin embargo al no encontrar un culpable, los productores terminan por no hacer la correspondiente denuncia. Es que las investigaciones judiciales mucho no prosperan, esto parece que le gana a los damnificados y alienta a los delincuentes.

En la ultima semana Sociedad Rural de 9 de Julio alentó a los productores no dejar de hacer la denuncia y recordó los números del CPR 431100 y sino llamar al servicio 911. también no dejar de comunicarse con la entidad a los teléfonos 522755 – Whatsapp 2317-484618