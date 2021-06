Operación clamor: La Mesa de enlace solicitó audiencias con gobernadores

Los presidentes que integramos la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) solicitamos hoy audiencias con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Santa Fe, Omar Perotti; de Corrientes, Gustavo Valdez, Rodolfo Suárez de Mendoza; Alberto Rodríguez Saá de San Luis y de Córdoba, Juan Schiaretti, luego del encuentro mantenido ayer con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su equipo, en el marco de la reapertura parcial de las exportaciones de carne bovinas.

Desde las entidades hemos expresado y ratificamos nuestro rechazo a los anuncios realizados por el gobierno nacional en Casa Rosada, ya que bregamos por la apertura total de las exportaciones. Si bien el diálogo es algo que siempre hemos propiciado desde la CEEA, nosotros

no participamos en la elaboración de las medidas tomadas y no fuimos invitados a ninguna reunión previa de trabajo. Coincidimos, por supuesto, en la preocupación ante la problemática social de los precios de los alimentos y la inflación que aquejan a nuestra economía pero que, como reiteramos ayer, no es responsabilidad de los productores.

Es por estas razones que les pedimos de manera urgente una audiencia a los mandatarios provinciales, para poder dialogar acerca de las necesidades y alternativas que tenemos para seguir trabajando como productores y por los consumidores de nuestro país.

Aguardamos una pronta respuesta, con el ánimo de evitar mayores problemas en un contexto económico y social tan delicado como el que nos toca transitar.