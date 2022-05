Once Tigres y Atlético 9 de Julio, los finalistas del torneo “Copa Roberto Marti”

El largo torneo Copa “Roberto Marti” que puso en disputa la Liga Nuevejuliense de Futbol ya tiene finalistas de los play offs.

Este domingo en horario adelantado por el partido de la final de la Liga Profesional de Futbol entre Boca y Tigre, se jugaron los partidos de revancha de la semifinal de los play offs y que dejaría a los finalistas de esta etapa.

En el estadio “Abel del Fabro”, el local recibió a Naon a quien había vencido por 3 a 1, y donde en un partido donde los auriazules no tuvieron mayores problemas terminaron ganando por la mínima diferencia de 1 a 0, con gol de Emiliano Perujo a los 8 minutos del complemento, lo que en el global fue 4 a 1.

En vibrante final, Atlético 9 de Julio saco chapa de la experiencia

Sin embargo el partido con mayor atracción fue French y Atlético 9 de Julio, donde el millonario llego al estadio “Alberto Denehn” con una ventaja de un gol arriba.

El primer tiempo fue con un amplio dominio frenchero, con varias oportunidades de gol que supo anular Romero y en otras French no supo aprovechar ello. La ausencia de Pablo Maccagnani en Atlético 9 de Julio se notaba, el visitante no tenía mayor presión sobre el arco de Acis.

En el segundo tiempo ese dominio apareció a los 5 minutos cuando el local abrió el marcador con gol de Matías Silea. Seis minutos más tardes French amplia la ventaja con un gol en contra por parte de Avila y a los 16 un penal cometido contra un jugador de Atlético 9 de Julio, Pedro Casey lo cambio por gol y el alma le volvió al cuerpo a los millonarios.

La presión de French y la experiencia de Atlético 9 de Julio aparecieron en los últimos minutos del encuentro, donde see todo encaminaba a la serie de penales, ya que en el global empataban 2 a 2, sin embargo en tiempo de descuento a los 49 minutos, Pablo Castillo que ingreso en el segundo tiempo le devolvió la alegría a Atlético 9 de Julio, al empatar el partido, lo que en el global lo puso 3 a 2, y lo coloco en la final ante Once Tigres el próximo domingo.

Resultados partido revancha semifinal

Once Tigres 1 vs. CAN 0 (Global 4 a 1

French 2 vs. Atlético 9 de Julio 2 ( Global 2 a 3)