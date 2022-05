Oeste bonaerense: El ministro Domínguez recorrió campos afectados, dialogó con productores

Tras la recorrida, Julián Domínguez afirmó que «para nosotros la prioridad es el cuidado del productor argentino. Estamos trabajando en conjunto con la Provincia que convocó para el día viernes al Consejo Provincial de Emergencia y también con el municipio». «Nosotros vamos a asistir con todo lo que la Provincia, el municipio y los productores requieran y soliciten», indicó.

En ese sentido, el titular de la cartera agropecuaria manifestó: «Vamos a seguir trabajando con la Provincia en los caminos y en concluir la obra de canalización que quedó pendiente, el famoso proyecto del canal al sur de la Ruta 5, que seguramente eso va a permitir un escurrimiento mayor ante un ciclo de alta lluvia como el que hemos tenido».

«En cuatro meses tuvimos la lluvia de un año entero. Hay que ponerse también en el lugar del productor que sufre las consecuencias de la inundación. Nosotros queremos que los productores puedan producir y se está trabajando para sostener las capacidades productivas de las regiones afectadas», completó.

En tanto, el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, destacó que «tanto el gobierno nacional como la Provincia están acompañando en este momento difícil».

Además, resaltó «la preocupación y ocupación del ministro Julián Domínguez que es una persona absolutamente idónea y con el que podemos hablar el mismo idioma, que conoce el interior de la Provincia de Buenos Aires».

«El ministro se lleva la radiografía de la situación, que es la mejor herramienta para la agenda que se está trabajando tanto en la emergencia como en asistencia financiera a tasa bonificada de parte de la Provincia. También vamos a estar trabajando con Vialidad para la reparación y el mejorado de caminos», añadió.

Los mayores excesos absolutos en el oeste de la Provincia de Buenos Aires ocurren en las localidades Pehuajó ( 45.240 has), seguido por Carlos Tejedor (32.562 has) y Trenque Lauquen (26.380 has). Carlos Casares y Gral. Villegas presentan valores superiores a las 20.000 has. En el resto de la región, las localidades de Rivadavia, 9 de Julio, Bolívar y General Pinto presentan más de 10.000 has afectadas.

Se trata de una zona que hidrológicamente está dentro de la llamada «región sin drenaje superficial». En esta zona, los anegamientos demoran más en escurrir, lo que incrementa las consecuencias por el tiempo de permanencia del agua en superficie.