Octubre Rosa: Se realizan estudios de mamografias

La Secretaria de Salud de la Municipalidad de 9 de Julio, informo que en el marco del “Octubre Rosa”, el Centro de Diagnóstico por Imágenes “Fotón”, ubicado en Clínica Independencia de nuestra ciudad, realizó una donación de estudios mamográficos gratuitos que serán destinados a vecinas de la ciudad.

La propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso a los estudios preventivos y promover la importancia de realizarse controles mamarios periódicos, al menos una vez al año, de acuerdo con la edad, los antecedentes personales y las indicaciones médicas.



A través de esta acción conjunta se busca reforzar la concientización sobre la importancia de la detección temprana, especialmente durante el mes dedicado a la prevención del cáncer de mama.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres y representa la la principal caus de muerte por cáncer en Argentina y en el mundo. Su detección temprana resulta fundamental, ya que permite identificar la enfermedad en etapas iniciales y mejora las posibilidades de tratamiento y recuperación.

En este sentido, la mamografía constituye una herramienta esencial para detectar lesiones que pueden no presentar síntomas.

Por eso, los controles periódicos y el acceso oportuno a los estudios son fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud.