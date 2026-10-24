Octubre “raro” para el trigo: a pesar de la menor radiación, el frío y las heladas, el rinde estimado es de 43 qq/ha para la región núcleo

Está apareciendo en todas las conversaciónes pero, ¿de qué va este cociente? Se lo suele llamar Q y relaciona la radiación solar disponible con la temperatura media del aire. Pero la importancia que tiene es que está asociado al potencial de rendimiento del trigo durante el período crítico. Cómo la campaña pasada fue la reina del rinde triguero con un súper récord de 60 qq/ha, se está comparando el cociente de este año con ese ciclo. El año pasado se dio un escenario ideal: lluvias por sobre la media con la particularidad de que llovía de noche y las tasas de radiación eran excelentes. Este año, la nubosidad fue muy marcada sobre todo en los 1ros 10 días de octubre. Pero aparte, el mes estuvo caracterizado por bajas temperaturas. Se tomó para la comparación entre el 15 de septiembre y el 11 de octubre. En términos numéricos el resultado arrojo un promedio para la región núcleo de 1,16 MJ m⁻² d⁻¹ °C⁻¹. Pero lo importante es que respecto al 2025 esto es solo un 4% menos (tomando el mismo periodo). Esto deja claro que el efecto de bajas temperaturas está compensando la falta de radiación con un alargamiento de estapas sobre todo la de llenado.

Si desglosamos entre septiembre y octubre, el detalle muestra que la última quincena de septiembre 2026 transcurrió con valores superiores a los del año pasado con 6,6%. Pero hacia fines de septiembre y comienzos de octubre los valores fueron mas bajos, y resultaron con una marcada baja del -16%.

Por otro lado, el comportamiento tampoco fue uniforme dentro de la región. Las mayores bajas se observan en las grandes zonas de Casilda y Cañada de Gómez en el norte de la región. Mientras que en Junín y Venado Tuerto la reducción fue menor.

A pesar de la menor radiación, el frío y las heladas, el rinde estimado es de 43 qq/ha para la región núcleo

Octubre vino con sorpresas para el trigo, pero pese a todo, la 1ra estimación triguera es una muy buena noticia para el sector. El rinde promedio estimado para la región núcleo es de 43,6 qq/ha, lo que lo posiciona con un extra de 5 quintales por arriba del promedio de los últimos 5 años (38,3 qq/ha). Con una superficie cultivada de 1,6 Mha, se alcanzaría una producción de 6,7 Mt. ¿Qué significa este volumen? Comparado con la campaña inédita del año pasado es un 35% menos, pero respecto al promedio histórico es casi un 60% más. Falta mucho para la cosecha, y el trigo, como explican los técnicos, es una carrera con obstáculos que hay que ir sorteando para llegar a cosecha con lo que hoy se estima. Heladas tardías, sopletes, enfermedades y problemas por excesos en cosecha están en la lista. De hecho entre el 17 y 19 de octubre, hace apenas unos días, hubo heladas agronómicas en la región.

Una helada agronómica que enciende las alertas

Helada agronómica se le dice a temperaturas de 3°C o inferiores. Como la medición se hace en un abrigo meteorológico y a 1,5 Mt de altura, al nivel del suelo pueden darse temperaturas de cero grado o menos que comprometan los tejidos de los cultivos. Entre la madrugada y la mañana del lunes 19 de octubre hubo temperaturas mínimas generalizadas de entre 1 y 5 °C. Pero en 6 de las 36 estaciones de la red GEA/BCR se registraron valores inferiores a los 3 °C: Idiazabal 1,2°C; Bengolea 1,3°C; Junín 2,1°C; Laboulaye 2,3°C; Canal y Monte Buey 2,5°C. El episodio fue de corta duración —entre una y tres horas— y con una humedad relativa superior al 70% lo qué afortunadamente atenuó los efectos. Se van a estar evaluando los daños durante la semana siguiente.

¿Qué daños puede provocar una helada en pleno período crítico del trigo?

Puede afectar la viabilidad de las espiguillas y la formación de granos, por eso obliga a seguir de cerca la evolución de los cuadros tras el evento. Por ahora, los técnicos no observan daños generalizados. Desde Marcos Juárez dicen: “duró muy poco y se dio con una humedad relativa superior al 90%. No deberían haber ocasionado un daño importante”, señalaron. Aunque los tecnicos advierten que los sectores bajos podrían mostrar daños puntuales. “Habrá que esperar unos días para evaluar mejor. Gratis no va a ser”. En Junín advierten: “hay que esperar, pero se ve efecto en los trigos”.

¿Qué tan habitual es tener este tipo de eventos en octubre?

El análisis de los últimos 20 años indica una probabilidad cercana al 30% en el sur de la región núcleo, frente a valores inferiores al 10% en el norte.

El maíz bajo presión: frío, sequía y daños de helada

Crecimiento detenido, hojas amarillas y decoloración generalizada son los síntomas que se repiten en la región. En Marcos Juárez se observan daños importantes por la última helada. Si bien se espera que las plantas afectadas puedan recuperarse, el daño podría dejar una pérdida de potencial de rendimiento por la pérdida de heterogeneidad de desarrollo dentro de los lotes. Por el momento, no se identificaron lotes que requieran resiembra. En los 1ros estadios del maíz, el meristema de crecimiento se encuentra todavía protegido cerca de la superficie del suelo. En María Susana, la helada dejó daños puntuales, sin llegar a provocar mortandad de plantas. Los próximos 15 días serán determinantes para saber cuánto de este retraso puede recuperarse: “si siguen estas condiciones, tendremos que empezar a evaluar pérdidas sobre el potencial de rendimiento”, señalan. En Junín advierten: “ya se nota algo de daño por las recientes heladas en los maíces”.

“Recalculando”: arrancó la siembra de soja pero muchos decidieron postergarla por el frío

Una de las estrategias para anticiparse al “Niño” era adelantar la fecha de siembra de soja de primera. Si bien algunos comenzaron a sembrar, las bajas temperaturas obligaron a recalcular por el riesgo que significa sembrar con este frío. Muchos productores decidieron postergar la implantación. La estrategia ahora es “esperar mejores condiciones” para evitar que la semilla permanezca demasiado tiempo en el suelo, expuesta a factores que pueden comprometer su germinación y emergencia. En Bigand, solo arrancaron a sembrar los productores con grandes superficies que dependen de servicios de terceros. El grueso de las labores se concentraría a partir de la semana próxima. En Marcos Juárez, la siembra arrancó a fines de la semana pasada y avanza a buen ritmo, pese al frío. “Se está tomando como recaudo aumentar la densidad de siembra”, señalan los técnicos. En Junín, algunos productores ya comenzaron, pero la mayoría esperará a que pasen las lluvias previstas para este fin de semana.