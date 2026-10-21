Octubre Coral tendra su segunda y ultima noche en el Salon Blanco

El sábado 24 de octubre, a las 21, se realizará la segunda y última jornada de Octubre Coral, el tradicional ciclo de conciertos organizado por la Dirección General de Cultura y el Coro Polifónico 9 de Julio, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 1982.

En esta edición participarán el Coro Polifónico 9 de Julio, dirigido por Pablo Giangrante y con Claudia Cobián como subdirectora; la Agrupación Coral Unidos por la Música, de Carlos Casares, bajo la dirección de Ariel Lambre; y Coral del Norte, dirigido por Silvia Blanco.



A lo largo de su trayectoria, Octubre Coral ha recibido agrupaciones de distintos puntos del país, ofreciendo al público una propuesta musical caracterizada por la diversidad de voces y estilos. La Dirección General de Cultura agradeció el compromiso y el trabajo del Coro Polifónico local por sostener esta iniciativa y brindar a la comunidad la posibilidad de disfrutar de un nuevo encuentro coral. La presentación tendrá lugar en el Salón Blanco Municipal, con entrada libre y gratuita.