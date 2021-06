Obtuvo dictamen la creación de la Bicameral de seguimiento de la Hidrovía Paraguay-Parana

Un proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay – Paraná y el Sistema de Navegación Troncal obtuvo dictamen esta tarde.

La titular de la Comisión de Peticiones, Mayda Cresto (Frente de Todos), consideró que “es una gran oportunidad para hacer una diferencia después de 25 años de concesión” de la Hidrovía. “La Bicameral supone tomar una activa participación en el contralor del sistema de navegación”, resumió.

Asimismo, Cresto recordó que si bien la Hidrovía “incluye a siete provincias ribereñas, todas las regiones del país están afectadas e involucradas”. “Demos un salto cualitativo real respecto del sistema anterior y que esos años sirvan de experiencia para mejorar”, dijo.

El titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), resaltó que la iniciativa “forma parte de un proceso de valoración del rol del Parlamento en el seguimiento y control de cuestiones trascendentes para todos los argentinos”. “Así como hemos sancionado leyes sobre el endeudamiento externo, este caso va en la misma dirección”, expuso Heller.

La diputada María de las Mercedes Joury (PRO) puso reparos a la creación de la Bicameral, al considerar que no se analizó “la enorme cantidad de Comisiones que creamos en los últimos años”. No obstante, coincidió con el rol activo del Congreso en el seguimiento de la Hidrovía: “Es una iniciativa positiva, es un tema muy importante del que no se hablaba”.

En tanto, la diputada Dolores Martínez (UCR) recordó que por la ruta fluvial pasan el 70% de las exportaciones y destacó la importancia de que “el Congreso pueda generar este tipo de plataformas de debate y diálogo respetuoso en torno a una de las grandes políticas de Estado”.

Al mismo tiempo, Martínez manifestó que acompañaría en disidencia parcial, al advertir sobre la creación de nuevas comisiones: “Tenemos más de 30 Bicamerales, hay más de 51 proyectos para crear otras, tenemos que revisar el rendimiento y si estamos aprovechando el trabajo que se produce ahí”. Al igual que Martínez, otros siete diputados acompañaron el dictamen en disidencia.