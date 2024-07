Objetivos claros: Cuando vincular genética con producción de carne permite acceder a mercados exigentes

El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llevo adelante en la primera semana de julio su Jornada A Campo en el partido de Gral. Villegas ; y desde la organización eligieron un campo de 4.000 has., San Eduardo, donde la producción ganadera es a partir de la raza Bradford, un campo de la empresa Ganagrin Agrícola Ganadera S.A, sobre la ruta nacional 33 a unos 20 kms de la ciudad cabecera.

La empresa administra unas 40.000 hectáreas distribuidas en 8 campos en Corrientes (15.500has), Entre Rios (900has) y la provincia de Buenos Aires (24.000 has) hacia el norte y oeste bonaerense.

En Ganagrin, el foco de la producción está centrado en la ganadería, genética y agricultura. “En el caso específico de San Eduardo, está en una zona agrícola y el 80% del campo es agrícola, digamos lo que tenemos de ganadería son algún rodeo de cría en un bajo y fundamentalmente el feedlot, donde tenemos 4200 novillos encerrados todo el año, comento Luis Otero Monsegur, presidente de la firma agropecuaria.

Otero Monsegur, mientras es saludado por su equipo de colaboradores que se está yendo a las tareas rurales, comenta en dialogo con periodistas, refiriéndose a la jornada del IPCVA, “Hemos estado hablando de producción de carne, me parece que es un tema que da para mucho más todavía. Creo que debiéramos hacer dos o tres capítulos de esto”, subraya.

Es que don Luis tiene sobrados motivos para hablar de ganadería y carne, y esto lo reafirma diciendo que es importante “empezar a vincular la genética con la producción de carne, me parece que es un paso importante, en el sentido de que no se debe entender la genética como la exposición o conseguir una cucarda, sino como una herramienta para producir carne de calidad”, sostuvo.

Resultados que hablan por si solo

Los resultados que ha tenido la compañía son la producción de 5 millones de kilos de carne por año, 40 mil toneladas de granos soja, maíz, y otras producciones especiales como el maíz pisingallo, girasol alto oleico, y la multiplicación de semillas (utilizan 12.000 has. para granos).

En la especialidad bovina, la genética, nosotros tenemos varios remates en el norte, tenemos un remate en Santa Irene, en Chavarría Corrientes en agosto, y después tenemos un remate en septiembre en Curuzú Cuatiá, y posiblemente antes del fin de año tengamos un remate de vientres preñados también en esa zona, comenta Otero Monsegur, como parte de los logros que tiene la empresa que preside junto a sus hijos y un gran equipo de colaboradores.

Bradford en Grangrin

Sobre la incorporación de la raza Bradford, el empresario agropecuario comento que se inició “hace más de 25 años, siempre tuvimos Bradford, y en realidad lo que hicimos fue exportar el Bráford del norte a la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos un rodeo de vacas, el más importante está en Caruhé, y la raza demuestra adaptabilidad desde Chavarría Corrientes hasta Caruhé. En cualquiera de esos ambientes se comporta bien, pero empezamos al revés, empezamos del norte a sur”, comento en dialogo con periodistas entre ellos El Regional Digital.

La hoja de ruta productiva en Grangrin

Como parte de la producción en Grangrin, Juan Baque, es el gerente general de la compañía, quien comento “Nosotros tenemos una manera muy particular de trabajar que es, arrancamos con un planeamiento global de actividades de la compañía, actualmente acabamos de empezar el ejercicio 24-25, el lunes primero, y ahí arrancamos con una planificación. Nosotros tenemos escrito qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y cuánto vamos a facturar.

Con lo cual a partir de ahí empieza el trabajo de seguimiento estratégico del negocio, de todos los negocios. Básicamente lo que hacemos es medir todas las variables críticas del negocio, tanto del agrícola como del ganadero, y tenemos nuestro tablero de control que nos va indicando cómo vamos, con respecto a lo planificado, si estamos divididos o si vamos cumpliendo el objetivo, que básicamente es cumplir con el presupuesto que nos comprometimos con los accionistas, de rentabilidad y de costos, describió de manera sintética Baque.

San Eduardo concentra todo el Feedlot

Desde Grangrin también detallaron que la instalación del feedlot en San Eduardo obedece a la cercanía de la ruta, por el clima y por sus medanos, además de la capacidad de producir el alimento en el lugar. El resto de los otros procesos, recria, preparación de vaquillonas para la venta y demas, se hacen en otros campos.

Preñez

En lo que refiere a la reproducción, Juan Baque dio a conocer que en Corrientes tuvimos nuestro récord de preñez, y eso se vincula con el equipo. Tuvimos un 91% el año pasado, sobre 5.000 vientres todo en la seca más espantosa, obviamente con manejo de la lactancia, con todas las técnicas de manejo, explico y agrego que todo fue con inseminación y servicio natural.

Exportación

La jornada del IPCVA en San Eduardo tuvo como punto de convocatoria la producción eficiente de carne para mercados exigentes y en ese sentido, desde Grangrin explicaron que “hay como dos temas, uno el producto final. Tiene que ser un bife, igual al americano o al australiano, de donde sale el bife americano y australiano de novillos de 600 kilos. ¿Cuál es la diferencia con el australiano y el americano? El frame de la vaca, ellos usan anabólicos y nosotros no, dijo Otero Monsegur.

Nuestro desafío es producir ese bife, así con ese tamaño, con esa área de ojo de bife, que llene el plato. Un área de ojo de bife de 80 centímetros cuadrados mínimo, con un marmoleo ideal, o sea, con la grasa intramuscular ideal, y con una grasa de cobertura justa, no muy pasada de grasa.

Con la vaca que tenemos, me parece que es la amenaza más grande. Porque nosotros tenemos una vaca moderada, no es una mega vaca y creo que, si tenemos que pasar a una mega vaca, ahí tenemos un problema, porque nosotros en el norte no podemos alimentarla, y ahí sí se nos complica.

El desafío para producir carnes para mercados exigentes

Entonces el desafío, como dice Juan, es producir el bife australiano o americano con nuestra vaca, para lo cual hay que estar absolutamente seguro, no solo de la genética, sino que todo el circuito de recría, y sanitario tiene que funcionar a la perfección, hablando de Bradford.

Para ir cerrando y poniendo en valor la raza Bradford en nuestro, país, Luis comento: “Ni los brasileños, ni los uruguayos, ni los paraguayos, ni los australianos, ni los sudafricanos tienen el Bradford que tenemos nosotros (Argentina).

Nuestro plan genético era un plan de commodity. Usábamos los toros, nos servía la genética y vendíamos. Eso se fue sofisticando y nosotros tuvimos que tomar la decisión o sofisticarnos o bajarnos; y decidimos sofisticarnos. El impacto de eso es que mejoramos, somos el principal usuario de nuestra propia genética, porque los toros los usamos nosotros, después se venden. Somos el principal beneficiario de esa mejora genética que se ve en los indicadores productivos, en los indicadores económicos.

Por último, Luis Otero Monsegur, aseguró “como negocio accedimos a un segmento de negocios que antes no accedíamos, que es de genética de cabañeros, y eso mejoró obviamente la facturación de la compañía y la rentabilidad.