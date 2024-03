“Nunca pensamos darle la espalda”: Kicillof defendió en Expoagro su gestión hacia el campo

Con la presencia de más de 400 asistentes, se realizó esta noche la tradicional cena de expositores de Expoagro edición YPF Agro, la mayor muestra para el campo que se realizará desde este martes hasta el próximo viernes en el predio ferial y autódromo de esta ciudad bonaerense. En un encuentro con numerosas autoridades y empresarios, el discurso de cierre lo pronunció Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. El mandatario defendió su gestión en relación al campo. Aclaró que no iba hablar de cuestiones políticas porque ya lo habia hecho en la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense

«No son utiles, a veces tan consolidadas, esas antinomias y contradicciones que se pretende buscar entre el campo y la industria, entre el interior y Buenos Aires, entre el mercado interno y la exportación”, dijo el mandatario.

“La provincia de Buenos Aires es un muy buen ejemplo de que no se puede tomar como contradictorio campo e industria; ciudad y pueblo, interior y Buenos Aires, sino todo lo contrario. Cuando asumí el cargo, algunos pensaban que no le íbamos a dar importancia al sector agropecuario desde el gobierno provincial. Somos la principal provincia agropecuaria de la Argentina. Nosotros nunca pensamos darle la espalda al campo, pensando solo en el conurbano o en la industria. Seguir creyendo en la mitología de que hay que decidir o todo Estado o todo mercado es algo que realmente no solo es anacrónico, sino tremendamente falso”, dijo en su discurso.

“Me acompañan aquí los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos y hoy encontrarnos juntos hablando de desafíos para el sector agropecuario y para el sector agroindustrial. Me parece que es una señal de nuevos tiempos también. Y en ese sentido nos hemos dedicado de manera sostenida y muy profunda a dar respuestas al sector productivo agropecuario. Hemos demostrado que se puede buscar la colaboración, la cooperación y un resultado poderoso y positivo cuando el Estado y los productores, la empresa y los mercados funcionan de manera mancomunada. Es totalmente equivocado, particularmente para este sector, creer que el Estado es incompatible con el mercado, con la empresa, con la producción. No es así. Y creo que tenemos una enorme perspectiva”, añadió.

Subrayó que se debe seguir pensando “en lo que se está pensando aquí (en Expoagro) en cómo industrializar la producción agropecuaria, en cómo se puede también con industria nacional y producción nacional alentar y acompañar a un sector que es tan competitivo y tan pujante”. Dijo: “Son políticas públicas y los resultados están a la vista”.

Por último, Kicillof reiteró que de nada vale esa contradicción supuesta entre campo e industria. “La podemos superar. Y se hace así. En encuentros, en discusiones, intercambiando opiniones, mostrando resultados, viendo cuál es la eficacia de las medidas y mejorando todos los días la política pública para que la producción, el empleo, el crecimiento, el desarrollo, en nuestro caso, de la provincia, pero por supuesto del país, sea lo que nos espera por delante”, finalizó.

En vísperas a la inauguración de la muestra, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, empresa organizadora, destacó la importancia de la megamuestra del campo, con el eslogan elegido para la exposición: “Es por acá. Y es por acá, por el sector agroindustrial, por Expoagro, donde se vislumbran los últimos avances del paquete tecnológico, desde la siembra a la postcosecha. Con el campo, con la agroindustria es por donde la Argentina encontrará la salida al tan ansiado crecimiento. Entendemos la trascendental importancia del sector, no solo como la raíz de la matriz productiva sino también como el motor económico que impulsa el ingreso de divisas”.

Recordó la feroz sequía que atravesó el sector y señaló que la cadena agroindustrial tiene esa resiliencia para volver a empezar como motor de innovación, trasformación y superación. “En este 2024, cargado de desafíos y oportunidades, Expoagro se presenta como una plataforma de crecimiento económico, para hacer negocios, descubrir, invertir estratégicamente, aprender de expertos y estar al tanto de los últimos avances”, expresó.

Expositores y autoridades en la cena Marcelo Manera

“Pongamos el foco y la lupa en las actividades del sector más dinámico de la economía argentina, para que poder conectar en forma presencial con toda la red de conocimiento, innovación, relaciones”, cerró.

Entre otros, asistieron Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Horacio Daniel Marin, presidente y CEO de YPF; David Uriburu, presidente institucional del Grupo Techint; Martín Berardi, presidente Ejecutivo de Ternium Argentina; Sergio Fernández, titular de John Deere Argentina; José Luis Alonso, CEO de Mirgor; Marcelo Torres, presidente de Aapresid; Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre otros.

