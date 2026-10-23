Nuevo aumento en las Tasas municipales: Servicios Urbanos 15% y Red Vial 20%

El Concejo Deliberante de 9 de Julio sesiono este jueves con distintos temas en el orden del día, además se desarrollo la Sesión de Mayores Contribuyentes y Concejales para dar tratamiento al pedido del Ejecutivo municipal en un aumento en tasas municipales.

En la anterior sesión, Concejales habían tratado la solicitud de la Intendente Gentile, y ahora debía ser validada por los Mayores Contribuyentes, tal como establece la ley orgánica municipal.

Se trata de la modificación a la ordenanza impositiva 7481, que incorpora un aumento y que fue aprobado por mayoría en la mencionada Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, con 22 votos a favor y 14 en contra para los artículos vinculados a las tasas urbanas, y 26 votos positivos y 10 negativos para la tasa de red vial.

En el argumento, desde el Bloque Pro, a traves de la Concejal Ines Ormachea quien sostuvo que la actualización es muy necesaria para afrontar el aumento de los gastos corrientes y garantizar el funcionamiento de los servicios municipales, mientras que desde la oposición se cuestionó la oportunidad de aplicar nuevos incrementos en un contexto económico complejo para los vecinos.

Según la edil, la modificación responde a tres variables que impactaron directamente en los costos de funcionamiento municipal: el incremento del combustible, la inflación acumulada durante el año y la evolución de los salarios del personal municipal.

Luego de las exposiciones de los ediles y los Mayores Contribuyentes, se procedió al voto nominal donde en loos artículos 1 al 12, vinculados al tratamiento general de la modificación impositiva, fueron aprobados por mayoría, con 22 votos positivos y 14 negativos.

Posteriormente, el artículo 13, correspondiente a la Tasa de red vial, fue aprobada por 26 votos afirmativos y 10 negativos.