Nodo Oeste AAPPCE y Surcos Consultora invita a una Jornada a Campo sobre trigo en 9 de Julio

Este miércoles 21 la capacitacion vuelve a convocar a productores, agrónomos, empresas entre otros a una nueva Jornada A Campo en 9 de Julio, con el objetivo de analizar Suelo, Nutrición y Estrategias de Bioactivación para una producción más eficiente.

La propuesta esta organizada por Consultora Surcos y AAPPCE ( Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos). Al respecto la Ing. Agr. Silvina Mari de Surcos Consultora nos adelanta sobre la jornada que se desarrollara.

Sera el Ing. Agr. Pedro Telechea de Consultora Oeste, quien se abocara ante los presentes plantear, sobre que no esta diciendo el suelo, donde se abocara a describir como a partir del diagnostico pasar a la estrategia y producir trigo con mayor eficiencia.

El encuentro es de acceso libre y gratuito, donde también participaran integrantes del Nodo AAPPCE Oeste de Buenos Aires.