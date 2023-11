«No me quemes»: El Intendente de Salto critico al jefe de IOMA y este le respondio de manera explosiva

El jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro hizo una fuerte autocrítica tras la derrota del peronismo que en su comuna perdió 60% a 40%. En su descargo, mandó al frente de al jefe de IOMA, Miguel Chavero:

“El jefe IOMA en este momento está de vacaciones en Brasil. Se fue de vacaciones a Brasil. Está sacando fotos, en una lancha. Me parece que no es así”, confesó Alessandro en un momento de calentura por la contundente derrota. “Que venga a laburar a Salto, caradura, careta», lanzó.

Las duras palabras llegaron hasta Miguel Chavero, quien ocupará una banca en el Concejo Deliberante desde el 10 de diciembre.

“Un miserable jefe de una oficina local puede cambiar una elección nacional. ¿Qué te parece? Pero sos un pelotudo. ¿Qué te creés que sos boludo? ¿Vos no me decís que sos compañero? Y después me mandas al frente en forma pública”, arrancó Chavero sumamente enojado.

La respuesta de Chavero al Intendente Alessandro