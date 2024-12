No es un anuncio: Una entidad representante de productores agropecuario, sostuvo que lo dicho por Milei sobre retenciones agrícolas, no es para aplaudir

Tras conocerse las palabras del presidente Javier Milei ante la reunión de Delegados de Sociedad Rural Argentina el ultimo 10 de diciembre, cuando se cumplió un año de la gestión mileista, el mandatario argentino les volvió a recordar que su gobierno quiere sacar las retenciones al complejo agrícola (Soja, maíz, girasol y trigo), el caballito de batalla con el que se presentó en la campaña presidencial durante el 2023, y que aun año, los productores de granos siguen reclamando que les quiten “este mal impuesto”, dicen.

La gestión de Mieli en el gobierno fue analizada por el presidente de CARBAP, Ignacio Korvarsky, en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, en la ciudad de 9 de Julio, donde dijo “la verdad es que hay un mérito real, palpable, objetivo, de un montón de medidas macroeconómicas que han hecho que este país sea bastante más lógico de lo que venía siendo, hemos vuelto al mundo, baja la inflación, más allá que es un momento difícil y está complicado llenar el carrito, eso da una estabilidad para el país que va a permitir crecer.

Pero para crecer básicamente necesitas producir más, y si hay algo que le está pasando al agro hace muchísimos años con las retenciones es que tenemos un techo y que no hemos podido producir más, de hecho, muchas veces por falta de rentabilidad caemos en la necesidad de no poder fertilizar, no poder rotar cultivos como corresponde, y eso lo pagamos los mismos productores porque nuestros suelos se degradan, y después nos cuesta más producirlos y recuperarlos, y cuando miramos al gobierno que ha hecho, bueno, nos saco al mundo, abrió las exportaciones, quitó las retenciones a la lechería, o por lo menos no las puso, en un momento ni bien asumen, iban a subir las retenciones, logramos que no lo hicieran, posteriormente bajaron a la mitad las retenciones a la carne, sacaron las retenciones de otro tipo de carne como la ovina, la caprina y demás, no existen más los permisos discrecionales para exportar, que eran los ROES, bueno, volvemos al mundo, recordó el directivo de CARBAP.

Sin embargo, la rentabilidad hoy de los productores, por lo menos en lo agrícola, es muy escasa en campo propio, y te diría que, con pérdida de rentabilidad en campo alquilado, puntualizo, y si bien reconoció, estamos exportando bien, pero la agricultura, es de los que sufre el mayor impacto del recorte de precios con retenciones.

Según Kokarsky, el presidente no ha abordado el tema, ayer (por el martes 10/12), lo que dijo es que el año que viene si se dan las condiciones, harían un cronograma para después bajar las retenciones, eso no es un anuncio, eso no es para aplaudir, un anuncio hubiese sido, bueno, hagamos una mesa técnica con las entidades del campo y debatamos por qué sí, por qué no, y acordemos algo, acordemos algo para mostrar un camino al campo, y hacia dónde vamos en materia de retenciones, que es el flagelo más grande que hay, también la brecha era un tema, pero hoy retenciones, cepo, es un temón, y no lo ha hecho, entonces es eso, lo que seguimos insistiendo a este presidente, que bancamos una gestión que viene a sanear el Estado, a intentar hacerlo más eficiente, a ponerlo de nuevo a la Argentina en el mundo, una reunión con mesas técnicas donde se pueda debatir un cronograma de bajas retenciones.

Lo de ayer fue un repaso de gestión que va a ser lo mismo que va a ser en cualquier discurso del presidente, donde tiene mucho para mostrar, pero que sigue pidiéndole al campo paciencia de alguna manera, pero las retenciones son un techo al crecimiento del país, puntualizo.