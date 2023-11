Navone avanza en el Challenger de Lima

El tenista de 9 de Julio Mariano Navone inicio este lunes 6 de noviembre una nueva competencia, en esta oportunidad en el ATP Challenger de Lima, Peru, en el le ganó a Federico Coria por 6/4 y 7/6 (7-4) en el debut por 16avos de final del Challenger de Lima. Federico Coria era el segundo preclasificado y Mariano Navone ya lo había vencido en la final del Challenger de Buenos Aires.

Mariano Navone volverá a jugar hoy miércoles 8 de noviembre ante el ecuatoriano Alvaro Guillén Meza a las 17hs. Actualmente Navone se encuentra en el puesto 126 del ranking de la Asociación de Tenis Profesional.

Mariano Navone stuns No.2 seed Coria 6-4, 7-6(4) in the first round in Lima!

