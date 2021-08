Natalia Quintana: «Facundo Manes nos representa muy bien en lo que es educación»

En el marco de la campaña electoral que tiene como objetivo la elección primaria del próximo 12 de septiembre, en la jornada de este martes también el Espacio Juntos 9 de Julio que tiene a Ignacio Palacios como pre candidato a concejal, recibió la visita de la pre candidata a senadora provincial de la 4ta. sección electoral, Natalia Quintana oriunda de vedia y que ocupa la función de Consejera General de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Quintana fue recibida por Palacios acompañado los candidatos a Consejeros Escolar Paola Sist, Cristian Rissi y Rosalía García, y a quienes se sumó Diego Spinetta como precandidato a senador, donde además de visitar a vecinos, mantuvo una reunión en el Comité UCR 9 de Julio, luego se dirigieron al local de campaña de calle Av. Mitre casi Robbio, para brindar una conferencia de prensa y dialogar con militantes.

En conferencia de prensa Ignacio Nacho Palacios señaló “nos pone contentos recibir visitas, gente como Natalia que es Consejera General de Educación. Tuvimos una jornada de trabajo importante, pudimos hablar de un tema central como es educación y las propuestas de lo que representamos, esto lo venimos haciendo permanentemente”.

Por su parte la candidata a senadora subrayo que la educación es un tema que nos convoca a todos y hoy se convirtió en un tema de conversación de las familias bonaerenses y argentinas, después de casi dos ciclos lectivos en los que nuestros alumnos no estuvieron en las escuelas. Por lo que creemos fundamental la vuelta de rosca que hay que darle a la educación, los proyectos las cosas que queremos y las que no queremos para los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Tras referirse a los efectos después de un año y medio sin los chicos en las aulas, estudiando mediante una modalidad virtual a la que ni los chicos ni los docentes estaban preparados, estamos proyectando cuál va a ser la metodología para ir a buscarlos, exigimos la nominalización de esos estudiantes en la Provincia de Buenos Aires. Al día de hoy no sabemos cuántos son, tenemos que ir a buscarlos y darles las oportunidades de terminar la escuela y en el día de mañana insertarse en un mundo laboral” puntualizo.

Con respecto a los pasos a seguir en ese sentido, Quintana señaló que la Ley de Educación está. Lo que tiene que hacer la Dirección de Cultura y Educación es bajar programas específicos para que eso se pueda llevar a cabo. El equipo de Dar el Paso, tiene una propuesta para fortalecer la calidad educativa. Si bien la pandemia puso al desnudo, hace varios años que viene decayendo.

Al referirse a los contenidos, la precandidata de Juntos Dar el Paso consideró que no son malos, y señaló que a veces lo que pasa dentro de las escuelas no permite que los chicos puedan adquirir todo el contenido. Tenemos que hacer un acuerdo sobre todo con las áreas sociales y de niñez y adolescencia, porque muchos de los problemas que impiden son todas las cuestiones sociales que se meten dentro del aula, por lo que estimo, el docente no se puede hacer cargo sólo de eso. Con un proyecto a largo plazo y articulado, hay que empezar a despejar las cuestiones sociales, educativas y sanitarias. Hay que tener un acuerdo provincial, afirmó Quintana.

Consultada porque votar a Facundo Manes, Erica Revilla e Ignacio Palacios, señalo, Facundo Manes nos representa muy bien en lo que es educación, la herramienta para resolver y arreglar todo lo que viene. Primero está la educación y después hablamos de todo lo demás. Los valores que transmite Facundo los comparte Erica Revilla en la Cuarta Sección y todos los integrantes de la lista, y en 9 de Julio está representado por Nacho Palacios que viene mostrando su capacidad de trabajo, concluyo.