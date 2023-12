Murió un hombre de 38 años al chocar contra la Estación de Peaje cerca de Beruti

Un hombre de 38 años de edad murió esta madrugada como consecuencia de un accidente ocurrido en la estación de peaje en ruta 5 en el partido de Trenque Lauquen, antes de llegar a la localidad de Beruti.



La identidad del vecino fallecido es Héctor Hugo Azcona de 38 años de edad, quien viajaba solo en una camioneta tipo utilitaria. El hecho ocurrió a la 1 AM y trabajaron Bomberos, Policía de Comisaria y Policía Vial y personal del SAME.

La camioneta chocó contra la estructura del peaje. Las fuentes oficiales dijeron que no se podían brindar más datos de la causa porque estaban en tareas investigativas.

