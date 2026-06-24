Municipio Cercano llego a Dudignac y los vecinos aprovecharon la oportunidad de acercarse
En la mañana de hoy, la Municipalidad de Nueve de Julio desarrolló una nueva jornada del programa “Municipio Cercano” en la localidad de Dudignac, acercando distintas áreas y servicios municipales a los vecinos y registrando una importante participación en cada una de las actividades propuestas.
La iniciativa, que busca facilitar el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción y prevención en las localidades del distrito, tuvo una muy buena respuesta de la comunidad, con vecinos que se acercaron a la delegación municipal para realizar gestiones, efectuar consultas y participar de las distintas propuestas.
En el marco de la jornada, la dirección de Tránsito brindó charlas de educación vial destinadas a alumnos de establecimientos primarios y secundarios, mientras que la oficina de OMIC atendió consultas y reclamos vinculados a la defensa de los derechos de los consumidores.
Por su parte, el área de Bromatología desarrolló actividades de concientización sobre el correcto lavado de manos a través de charlas y propuestas lúdicas dirigidas a niños de jardines de infantes. Asimismo, la dirección de Gestión Ambiental llevó adelante encuentros educativos relacionados con la separación de residuos y el reciclado.
La dirección de Actividades Económicas realizó recorridas por comercios de la localidad para atender inquietudes y consultas, en tanto que el área de Producción avanzó con tareas de relevamiento y actualización de información en el marco del censo de comercios.
Desde Relaciones con la Comunidad se concretaron visitas a distintas instituciones locales con el objetivo de actualizar documentación y fortalecer los vínculos con entidades intermedias, entre ellas Bomberos Voluntarios y clubes de la localidad.
Además, se desarrollaron jornadas de castración y vacunación antirrábica para mascotas, con una destacada concurrencia de vecinos, mientras que el área de Licencias de Conducir ofreció atención para la renovación de carnets y asesoramiento para quienes tramitan su primera licencia.
Desde el municipio destacaron el acompañamiento de la comunidad de Dudignac y remarcaron que el programa continuará recorriendo progresivamente las distintas localidades del partido, acercando servicios y fortaleciendo el vínculo entre el Estado municipal y los vecinos.
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