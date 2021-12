Municipalidad y los EMA llegan a un acuerdo con un aumento del 35% y un 2do. bono de 12 mil pesos

En la mañana de este jueves en sede de la Secretaria de Trabajo el Municipio y los Empleados Municipales Autoconvocados (EMA), a través del gremio ATE procederán a firmar un acuerdo de recomposición salarial, en el medio hay condiciones.

Este miércoles tras varias reuniones entre el Ejecutivo municipal, del gremio ATE y los trabajadores no llegaban a un acuerdo. Los EMA se paraban sobre un aumento del 50/60%, lo que el municipio no aceptaba y todo se encaminaba a una conciliación obligatoria mediante la Secretaria de Trabajo, con lo que obligaría a los empleados ir a trabajar mientas se continuaba con la negociación; y aunque la rama barrido y recolección no aceptaba ello, el resto aceptaba una oferta mejorada del 20% para diciembre 2021 + un bono de $ 12.000 (lo que sumaría 20 mil, a partir del entregado el pasado viernes 17/12) y en enero un 15% más, completando así un aumento total del 77% para el año en curso, informo el referente de ATE, Martin Etchepare en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7.

Etchepare describió que el piso salarial es muy bajo, con empleados que están en los 18, 20, 23, 25 y 30 mil pesos mensuales, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil es de $ 31.200 recordó en el dialogo periodístico.

En cuanto a la participación de ATE en este conflicto, Martin Etchepare informo que el pasado lunes 20 fue convocado a una asamblea en horas de la noche, donde nos pidieron el apoyo y fuimos informados de su situación.

En cuanto al acuerdo también se debe resolver de manera urgente todo lo que requiere a seguridad e higiene, esto no se negocia, advirtió el dirigente sindical.

Además del aumento del 20 + el 15 y el 2do. bono de 12 mil, el acuerdo incluye desde el 2 de enero próximo una discusión del aumento para el año 2022 rama por rama del municipio con un representante por cada una de ellas, informo Etchepare, quien agrego este aumento reclamado por los compañeros auto convocados también impacta sobre el resto de los empleados.

Finalmente informo que el Intendente Mariano Barroso dio el compromiso para que el gremio ATE también pueda acceder a los códigos de descuento en la representación de los afiliados.