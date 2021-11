Movilización por Daniel Cufre: Enérgico reclamo al Intendente Barroso, a la Justicia y agradecimiento a la Policía

Durante más de 60 minutos familiares, amigos y vecinos de 9 de Julio se movilizaron concentrados en Plaza Héroes de Malvinas y luego por calles de la ciudad de 9 de Julio hasta llegar al Palacio Municipal y el edificio de Comisaria 9 de Julio, donde reclamaron JUSTICIA POR DANIEL CUFRE, joven de 18 años quien falleció este domingo 28 con dos disparos de arma de fuego, y por el que está acusado y aprehendido otro joven de 21 años.

Con desgarradores reclamos, en especial por Ester, abuela del fallecido adolescente los que fueron de manera incesantes clamando no más un hijo, no más un nieto, no más una criatura exclamo envuelta en lágrimas y los aplausos de los vecinos en el lugar. Mientras tanto la zona era fuertemente custodiada por efectivos de Policía Comunal y de Policía Infantería con asiento en la ciudad de Junín.

A los minutos de haberse dado la convocatoria los vecinos se encaminaron custodiados por un móvil policial al frente para brindar seguridad a los mismos, hacia el Palacio Municipal y durante todo el trayecto, se reclamó en que se haya más “Daniel” como su nieto y los jóvenes puedan tener lugares seguros para divertirse sanamente, clamaban los asistentes a la marcha por Av. Alte. Brown y luego por Av. Vedia hasta Av. Mitre.

Ya frente al Palacio Municipal los vecinos y en especial Ester al grito de justicia, tuvo enérgicos y duros reclamos para con el Intendente Mariano Barroso donde en primer término demando y pregunto porque las autoridades municipales no dieron la cara e incluyeron al Fiscal, se los pide una “vieja”, hoy pido por mi nieto y por esos hermanos y familiares, fue allí cuando pidió un minuto de silencio por la muerte del joven.

En ese marco la «abuela coraje» también reclamo por seguridad al Intendente Barroso y expreso no mendigamos un cacho de pan o un colchón, solo que den la cara para esta familia que quedó destruido y pidió por la renuncia del Jefe Comunal.

Ester, como otros asistentes a la marcha también pidió por el accionar del Fiscal y reclamaron que se cierren los dos boliches que se encuentran sobre la Av. Alte. Brown y que cada fin de semana son centro de quejas de los vecinos. Fue allí cuando denuncio hechos corruptivos diciendo “la platita la tienen todos los viernes, esas autoridades que hoy no están”, además denunciaron que la seguridad en el local, donde en las afueras se produjo la muerte de Cufre, los golpean y recordaron que frente al lugar hay un destacamento de policía que no funciona como tal.

Sorprende el agradecimiento a la Policía

Párrafo a parte fue la presencia de los vecinos frente al edificio de Comisaria de 9 de Julio, donde Ester pidió a quienes le acompañaban respeto y sorprendió cuando ella en persona se dirige a policía y expresa un agradecimiento en como trabajaron y la rápida aprehensión del imputado. El especial agradecimiento de Ester fue para el Of. Sub Ayudante Beltran, sobre quien destaco autorizo y movilizo para que todo se hiciera rápido, quiero darle las gracias en persona, expreso la mujer.

La movilización culmino nuevamente frente al local nocturno declarado ante el municipio como parrilla, donde allí en el lugar donde fue asesinado el joven Daniel Cufre, encendieron velas en memoria de su persona.