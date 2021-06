Movilización de Padres Organizados: «la Escuela tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir»

El medio día de este miércoles 16 el centro de la ciudad de 9 de Julio se vio sorprendido cuando más de un centenar de padres se movilizaron hacia el frente del edificio educativo de la Escuela N°1, con el objetivo de visualizar su reclamo en que sus hijos tengan presencialidad escolar.

Se trata de una convocatoria de “Padres Organizados” que desde que se dio esta pandemia busca que el sistema educativo del país no transcurra la educación por la vía virtual, ya que la misma es un derecho, aseguran.

En 9 de Julio la convocatoria recibió una alta adhesión que se suma a la vigilia que días atrás se realizó en el busto de “Domingo F. Sarmiento”, y la entrega de más de 400 firmas que recibieron el Intendente Municipal, el Concejo Deliberante, la Inspección Distrital de Educación y que recibirán los legisladores María Elena Defunchio y Mauricio Vivani.

Luli Acuña es mama y fue la vocera en el dialogo con El Regional Digital, donde subrayo “queremos demostrar a la sociedad y los gobernantes la importancia de la educación, donde la Escuela tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, ya que insistimos en una educación con protocolos, y si bien somos muy conscientes de la pandemia, pero no podemos seguir sacrificando la educación de nuestros hijos y de la sociedad en general, ya que el impacto que genera una escuela cerrado es de un alto peligro”, aseguro.

Acuña grafico que a la escuela se la necesita abierta y por Zoom no está abierta. Nuestros hijos requieren de una escuela abierta para sociabilizar, respetar, compartir e intercambiar”, defendió.

En tanto comparo que es difícil entender que un chico valla hacer un deporte- lo que está muy bien- y no pueda ir a la escuela no está bien, y clarifico que la escuela no es una actividad, sino un deber.