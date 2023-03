Motín en una comisaría de Moreno: unos 30 presos reclaman mejoras en las condiciones de reclusión

Un grupo de 30 presos se amotinó esta tarde pasadas las 17 en una comisaría de la localidad bonaerense Moreno y tomaron de rehén a un policía. Los detenidos reclaman mejores condiciones en los calabozos.

Según se informó, el hecho se produjo cuando al menos 30 presos que se encuentran alojados se amotinaron en la Comisaría 4º del Cuartel V. Según informó el diario Semanario Actualidad, los presos reclaman mejoras en su alojamiento y en el estado de las celdas.

“Por el momento no tenemos agua, no nos dan el catering de la comida, cuando nos dan nos dan todo podrido, somos 30 internos en una celda para nueve personas, no se puede dormir, está lleno, te voy a mostrar el pasillo en donde duermen los chicos tirados de forma inhumana”, expresó uno de los reos en un video publicado por el medio local mencionado.

“No tenemos una gota de agua para higienizarnos, verduguean a la familia afuera, si a alguien le llega este video nos va a ayudar demasiado, ni en Colombia viven así, que baje alguno de derechos humanos para poder dar una explicación, no tenemos una gota de agua hace cuatro días, nos pegan, nos cierran el patio, pero la Justicia es así”, añadió el hombre en el video.

En tanto, el policía retenido también habló en un video filmado por los detenidos. “Está todo bien, no me están haciendo nada. Lo que están pidiendo es el traslado urgente a otra comisaría”, expresó el agente.

En la causa interviene la fiscal Carina Saucedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez. (DIB)