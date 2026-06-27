Misión Cumplida, El 7mo Remate de Cabaña Santa Maria dejo satisfacción en las ventas y valores

La Familia Macaroni-Corbetta llevo adelante su 7mo. remate anual en su establecimiento donde salieron a la venta mas de un centenar de animales de razas Shorthorn, Abeerden Angus, Braford y Brangus.

Con un buen acompañamiento de publico, este remate fue un poco especial, ya que salió a la venta, lo que durante el ultimo año se tuvo que llevar adelante en medio de la inundación que sufrió el productor, como tantos otros del partido de 9 de Julio.

Auspiciado por la Asociación de Criadores de la Raza Shorthorn, y el martillo de Paz Hnos., las ventas y valores dejo conformidad en Luciano Macaroni. quien manifestó «más que contento, más que este agradecido, como siempre dio, agradecido a los amigos, a los compradores y a todos los que nos ayudan y acompañan».

Además la empresa ya se prepara para ser participe con reproductores Shorthorn en la 138º Expo Palermo 2026, donde participara con siete reproductores Shorthorn.