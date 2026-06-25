Millonaria inversión de una empresa en PBA: Primera reunión entre Provincia y LDC para construir en Bahía Blanca la mayor planta de girasol del mundo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un encuentro con autoridades de la Louis Dreyfus Company, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, en el que se avanzó en los detalles de una inversión estratégica para el sector agroindustrial en la provincia de Buenos Aires.

Durante la reunión, la compañía confirmó el desarrollo de una planta de molienda multisemillas en Bahía Blanca, con una inversión estimada en 400 millones de dólares. El proyecto se instalará dentro del complejo industrial que LDC ya posee en el puerto de la ciudad y se integrará a la infraestructura logística y de almacenamiento existente, reforzando el perfil exportador del nodo portuario.

La nueva planta tendrá capacidad para procesar hasta 4.000 toneladas diarias de semillas de girasol, lo que la posicionará como la mayor del mundo en su tipo. Además, incorporará tecnología de última generación y un esquema energético basado en biomasa renovable obtenida de cáscaras de girasol, con el objetivo de optimizar el consumo energético y reducir la huella de carbono del proceso industrial.

En paralelo, el proyecto también contempla el procesamiento de otras oleaginosas como soja, colza y camelina, cultivos que vienen ganando relevancia en la matriz productiva. En ese sentido, se destacó su potencial como insumos para la producción de biocombustibles avanzados, ampliando las oportunidades de agregado de valor en origen.

Las autoridades provinciales y los directivos de la empresa también abordaron aspectos vinculados a la logística de cargas, el sistema portuario y la red vial, considerados clave para mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales. En ese punto, se remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura para reducir costos y facilitar la inserción internacional de la producción bonaerense.

Buenos Aires se consolida como principal productora de girasol del país, con un crecimiento sostenido en los últimos años: la superficie implantada pasó de 990 mil hectáreas en la campaña 2020/21 a 1,27 millones en la 2025/26, lo que representa una expansión del 28%. En ese marco, la inversión de LDC aparece como un refuerzo al desarrollo de las cadenas oleaginosas en la provincia y a la consolidación del perfil agroexportador del puerto de Bahía Blanca.