Milei criticó a legisladores, mandó mensaje interno y confirmó que irá al Congreso por el Presupuesto

Con fuertes críticas a los legisladores opositores y al periodismo, y un mensaje hacia la interna caliente de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei confirmó este jueves que asistirá personalmente al Congreso para presentar y defender el Presupuesto 2025 con “las bases del déficit cero”.

En el marco de la apertura del Foro de Madrid, la cumbre conservadora que se realiza en el ex Centro Cultural Kirchner, Milei dijo que visitará el Parlamento aunque aclaró que la mayoría de los legisladores seguramente buscarán rechazar el Proyecto. “Van a hacer lo imposible para que el Presupuesto no salga, porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, amplió.

“Próximamente estaré yendo al Congreso para exponer lo que son las bases del déficit cero, para terminar de una vez por todas con el cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macro que ha hundido a Argentina en la pobreza”, sostuvo el mandatario.

De esta manera, sería la primera vez en la historia que un Presidente se hace cargo de esta tarea, que suele quedar en manos del ministro de Economía de turno, en este caso, Luis “Toto” Caputo, aunque el proyecto debe ser firmado en realidad por el jefe de Gabinete, que actualmente es Guillermo Francos.

Además, aprovechó el clima afín para cuestionar el rol de muchos de los diputados y senadores de la oposición. “Los mismos que en la televisión se pelean como perros y gatos, en el Congreso terminan votando siempre juntos cuando se trata de joder a la sociedad“, afirmó ante el auditorio conservador, y planteó que hay una regla tácita de la política argentina que “cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”. Y volvió a cuestionar a la “casta política”, al periodismo, el socialismo y los programas de justicia social.

Sin dar nombres propios, Milei repitió su habitual ataque contra periodistas y medios de comunicación al asegurar que “son poco más que un servicio de propaganda en venta al mejor postor”, y también se descargó con “los artistas amigos del régimen, que reciben cuantiosas sumas para dar conciertos para 30 personas y sacarse fotos con el intendente y el gobernador”.

Milei contra Alberto Fernández y la interna de LLA

En otro tramo de su discurso, acompañado por aplausos y gritos de aliento, Milei apuntó contra las declaraciones del ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien reconoció que la continuidad de la cuarentena tuvo un componente de conveniencia política.

“Días atrás quien fuera el ministro de Economía del autócrata, porque hoy sí vale decirle autócrata golpeador Alberto Fernández, confesó que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político”, apuntó el Presidente. Y allí cuestionó a los periodistas que, según él, criticaban a quienes cuestionaban las restricciones por el coronavirus, y a “los profesionales de la salud cómplices”.

Sobre el final de su discurso, Milei envió un mensaje al interior de la fuerza política que comanda y a las internas que se profundizaron en los últimos días. “La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas intestinas. Sólo estando juntos podemos ser fuertes, siendo leales de militantes a militantes”, señaló Milei.

Y en esa línea agregó: “Trabajamos al servicio de una causa noble y sólo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa exige”.

Finalmente, el líder libertario puso un ultimátum: “No hay lugar para ambiciones personales, solo así podemos ser fieles servidores de argentinos que confiaron en nosotros… No les podemos fallar. Cualquier persona que no comprenda la responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza“.