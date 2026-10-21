Miércoles intenso para la delegación de nuevejuliense: repasá toda la actividad

En Skate, sub 16 masculino, Valentino Aita tuvo una gran actuación y terminó en el cuarto puesto. El skater es entrenado por Sergio Benito.

Triunfazo y a ilusionarse con el fútbol femenino sub 18: superaron 9-0 a La Plata para quedar segundos. Mañana definen ante General Pueyrredón su pase a semifinales, desde las 11 hs.

En hockey femenino sub 16, 9 de Julio perdió 2-1 ante Coronel Suárez y quedaron terceras en el grupo. Mañana enfrentan a San Fernando a las 13:30 hs y deben esperar resultados para acceder a las semifinales.

En hockey masculina también fue derrota, 3-0 ante Monte hermoso. Mañana cerrarán su participación en los Juegos Bonaerenses frente a La Plata a las 12:30 hs.

En cestoball sub 17, 9 de Julio perdió 66-112 ante General San Martín. Mañana a las 11:45 hs jugarán ante Avellaneda para ganar y esperar resultados para pasar a semifinales.

Hubo victoria nuevejuliense en Cestoball 3×3 sub 15, frente a La Plata por 20-8. Mañana 8:50 hs deben vencer a La Matanza y esperar resultados para seguir en competencia y derrota en el sub 18.

Por muy poco perdieron las chicas del básquet 3×3 sub 14; fue 6-4 ante Tandil y quedaron eliminadas. Mañana cierran ante Chivilcoy a las 12 hs.

En pádel Zara Enrico y Francesca Spinacci perdieron 6-2 y 6-1 ante La Plata. Mañana tendrán la última chance frente a Salto a las 14 hs. Hilario Caceras y Joaquín Fernández, en sub 16, también perdieron y quedaron eliminados. Mañana completan su último partido Quilmes a las 11:30 hs.

En Taekwondo WTF, sub 14 compitieron: Jerónimo Escalada (-40 kg) quien accedió a semifinales, Noah Gael Mateo Iñiguez (-45 kg) y Benicio Nieto (-55 kg).

En Judo, sub 14 masculino, tuvieron su participación: Joaquín Estelrich, Agustín Heit (50 kg), Camilo Teppa (55 kg) y Pedro Zeniquel (73 kg). Ahora les resta la competencia por equipos, mañana desde las 9 hs.

En Tenis de mesa, sub 16 masculino Ignacio Cappelletti volvió a ganar. Fue en 3 sets ante su par de Vicente López para clasificar a semifinales. Espera rival el viernes a las 10:20 hs.

En Tenis de mesa PCD, motor ambulante, sub 20, Emanuel Zubiría enfrentó a su de Lezama y Luján. El viernes tendrá su último partido con chance de medalla de bronce.

En Boccia, Esteban Lazo venció a su rival de General Villegas. Mientras que tuvo su participación Jazmín Montaldo en Lanzamiento de la Clava.

Este miércoles a las 8 am será el turno de Jano Bengoa en Salto en largo sub 14 superó su marca personal. Mañana a las 8 am participará Benjamín Castro, en salto en alto sub 16. Luego, Samuel Benítez, en 100 m sub 18 y Blas Ferreira, lo hará en jabalina sub 18.

Robertino Canusso competirá en natación en los 100 m espalda en semifinales desde las 8:30 hs.

Uno de los grandes espectáculos será la carrera de bonaerenses, donde participarán Lara Benvenuto (sub 18), Brenda Judith Conejera, Benjamín Herrera (PCD, 18+) y Stella Amado y Francisco Aguilera.

En Patín, Evelyn Pérez tendrá su actuación en la categoría 2C sub 18 a las 13 hs.

Adultos mayores

El Newcom +60 sigue invicto: le ganaron a La Matanza 15-5 y 15-9. Mañana buscarán semifinales ante San Fernando.

Por su parte, el Newcom +70 ganó a Roque Pérez 15-7 y 15-7 para seguir soñando. Deben ganar a General Pueyrredón y esperar resultados. Lo harán a las 9:20 hs.

Raúl Perrotta, Miguel Videla y Ángel Trombetta volvieron a ganar en el Fútbol tenis. Fue 15-7 y 16-14 a Coronel Rosales. Mañana desde las 13:40 hs cierran fase de grupos con Presidente Perón.

Viviana Pérez y Cristina Moscato perdieron en tenis femenino ante Cañuelas. Mañana cerrarán su participación frente a Merlo.

Por Martin Parise / Suma Play / Enviado especial