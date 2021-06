Mientras damos batalla contra el covid, cual es la radiografía del trabajo en 9 de Julio. Hay despidos o se sostiene la fuente laboral

Mientras se libra una dura batalla contra el covid en contrarrestar su impacto y una sociedad cansada y dolida por la perdida de seres queridos, la situación se lleva puesta fuentes laborales en el sector privado que se resienten, pierden calidad, productividad y lo que es peor se cierran puestos de trabajo, producto de la pandemia.

Un trabajo desarrollado por El Regional Digital arroja que el campo y su cadena aportan y sostienen a la economía local y de la región que junto a la industria de la maquinaria agrícola, el transporte y del alimento balanceado son los sectores que mantienen sus puestos de trabajo; también alimentos esta demandado.

Mientras que el comercio minorista del calzado, indumentaria, regalaría, gastronomía, hotelería, turismo, entre otros son los más afectados, donde algunos debieron cerrar con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y otros disminuir fuentes laborales. Por su parte la administración debió trasladarse en su mayoría a trabajar vía “home office”. Como variante aparece la informalidad laboral y comercial.

Radiografía del trabajo en 9 de Julio

Desde la oficina de Empleo del Municipio de 9 de Julio, su titular Cecilia Fusari informo que tienen abierta la oficina y hay algo dual que se da.

Aumento la cantidad de gente que pasa a dejar su currículo, hoy es en promedio de cinco diarios, son personas de entre 18 a 24 años, quienes están estudiando o se recibieron también se están presentando buscando trabajo y aparece un grupo etario de 45 años que antes no lo teníamos, y asegura que el mercado laboral de 9 de Julio se destaca por contratar personas jóvenes. Además se trabaja en dar respuesta en incorporar a las personas con discapacidad.

La otra cara que comento Fusari a El Regional Digital, es que la industria ligada al campo está contratando y solicitando recurso humano capacitado. Además todo lo que se relaciona al campo como economía no ha parado, tiene pleno trabajo. Mientras que hay rubros que sufren en carne propia la pandemia, informo.

En él mientras tanto desde la oficina municipal, Cecilia Fusari detallo que responden con capacitaciones y ayuda y difusión de las propuestas laborales.

Rubros que no la están pasando nada bien

Desde la Cámara de Comercio, Luis Valinoti coincide con Fusari la actividad laboral se resintió por la pandemia y el campo ha sido un elemento muy importante para nuestra economía, que junto a la industria han mantenido su plantilla de empleados, y posiblemente aumentar algo. Y en el otro extremo vemos que nuestro comercio minorista y de algunos servicios no la está pasando para nada bien, que en muchos casos es su única fuente de vida. Hay rubros que tenido pérdida de empleo en este tiempo, dijo el directivo de la Cámara.

Desde UATRE, el gremio de los trabajadores rurales, informaron que no se dan despidos en el campo, pero tampoco hay incorporación de peones. Vemos que se ha estancado, no hay demanda y los trabajadores como en otra época cuidan su empleo y no buscan cambiarlo, no es un momento que nos permita, producto de que no hay un crecimiento, esto lo vemos porque no hay registros, ni afiliaciones, describió Teresita Disavia, Secretaria de la Seccional UATRE 9 de Julio.

Desde la Consultora AS Recursos Humanos, su director, Agustín Seisdedos, describió que el sector administración debió acelerar el “Home Oficce”, donde lo que se creía que sería dentro de 10 años, debieron hacerlo de un día para el otro. En su opinión el especialista en Recursos Humanos, planteo que Argentina debe darse el debate de un nuevo convenio colectivo de trabajo, ya que hay incongruencias y grafico lo que sucede en un comercio del rubro calzado y la magnitud de una agronomía. Hoy deben ajustarse al actual convenio pero viven dos realidades económicas, afirmo.

Por lo que en su análisis mientras no se modifiquen estas leyes en la argentina tomar empleados resulta caro, con muchas trabas e impuestos, lo que sin duda eso tiende a la precarización laboral, advirtió.

Seisdedos coincidió con Fusari y Valinoti. El sector agropecuario y la industria del sector siguen demandando personal. La oferta se da mucho en agronomías, agro insumos, y comercial. También la maquinaria agrícola es generador de empleo, resumió.

Cuáles son las demandas laborales del campo

En tanto que desde Sociedad Rural de 9 de Julio una consulta entre asociados surge que la demanda está en trabajadores especializados en rubros como tambo, inseminación, tractoristas, fumigadores, alambrador y molinero. También se requiere Plomeros, electricistas y albañiles.

En ganadería surge que si se cierra la exportación podría achicarse la mano de obra, y excepto casos puntuales no se proyecta en el corto plazo demanda, informaron.

Se potencia la informalidad laboral y comercial



Finalmente Luis Valinoti aseguro que ante este escenario aseguro que el trabajo informal crece y mucho, donde no solo esto se da en el empleo, también se manifiesta en la actividad comercial por la venta online, en garaje, clandestina y eso no será fácil de poder repararlo, evaluó.