Micheli cuestionó la decisión de la Junta Electoral por bajar su lista

En el día de ayer el Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad llevó a cabo una conferencia de prensa en la localidad de Junín para hacer público el hecho de que la Junta Electoral del FdT objetó la lista encabezada por Pablo Micheli, razón por la cual no habrá PASO en la Cuarta Sección electoral.

«Argumentan cuestiones que no son ciertas, que no tienen asidero, porque cumplimos con todos los pasos requeridos. Se dio de baja a la mayoría de las listas presentadas para competir contra las listas “oficiales” del FdT y no logramos entender esta postura de la Junta Electoral de no poder dirimir diferencias en las urnas. Lamentamos esta decisión porque estas cosas no le hacen bien a la democracia. Tachan a quien consideran que no debería participar», señaló Micheli, quien tenía intenciones de competir como precandidato a senador provincial.

“Si bien en esta oportunidad nuestro espacio no tuvo el lugar en la lista oficial del FdT, seguiremos defendiendo la política del gobierno nacional y, en particular, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como así también, continuaremos trabajando para que el peronismo triunfe en la Cuarta Sección electoral», afirmó Micheli.

En este sentido, Claudia Burgos, que forma parte de la mesa provincial de la agrupación La Capitana, clarificó con detalles todo lo administrativo respecto a la presentación de la lista. “Tenemos el recibido de la Junta Electoral. Los papeles están presentados en tiempo y forma. De los 2.085 avales que debíamos presentar, juntamos 2500, es decir, casi 400 avales de más, todos correctamente chequeados de que estuvieran en condiciones, por lo cual insistimos en que es impertinente la observación”.

Por su parte, Andrea Buceta, concejala de 9 de Julio, dijo que “como equipo de trabajo seguimos adelante pase lo que pase con la lista. Pensamos que era un momento importante para que las listas no sean tan cerradas como siempre, sin que esto signifique estar en contra del gobierno nacional y provincial”.

En esta misma línea, y ante la pregunta de los medios, Micheli confirmó que el Movimiento seguirá trabajando para consolidarse en toda la Cuarta sección como una alternativa del campo nacional y popular. “En principio, seguiremos caminando de cara al 2023, pero estamos proyectando a futuro ya que en este casi año y medio de vida hemos confluido con espacios respetables y representativos que están dispuestos y comprometidos a fortalecer esta experiencia”.