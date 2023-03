Memoria: emotivo acto realizado por instituciones educativas

En distintos establecimientos educativos del partido de 9 de Julio se llevaron a cabo actividades en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Los actos escolares se desarrollaron en la jornada del jueves 23 de marzo.

En horas de la tarde, en Plaza Italia se vivieron momentos muy emotivos en una jornada de reflexión organizada por la ENS (Secundaria 7), CENS 451, EEPA 701, CEBAS 19, CEA 708, quedando reflejado el trabajo y el compromiso de los alumnos y docentes, recordando a Mercedes Bogliolo, María Esther Infesta y Angela Gassman y en memoria de las personas desaparecidas.



Dejó su mensaje la Inspectora de la Modalidad de Adultos Gladys Caligaris, en representación de la Inspectora Jefa Distrital Leonor Capriroli quien no pudo estar presente. «El 24 de marzo es una fecha triste: marca la oficialización del terrorismo de Estado. Como Escuela tenemos la obligación de llevar a nuestros estudiantes a la memoria y a la verdad», señaló.

Hizo mención a que el país había sufrido otros golpes de Estado, y aclaró que el del 24 de marzo de 1976 fue «el más sangriento y el más doloroso», afirmó Gladys Caligaris. Aprovechó la ocasión para recordar que «en aquella época vivía en el campo: llegaban autos y llegaba gente. No entendía por qué escapaban: era un momento de mayor persecusión. Algunos lograron escaparse, pero otros no lograron hacerlo. Se violaron todos los derechos».

«Necesitamos de nuestros derechos: no los podemos volver a perder. Tenemos que seguir trabajando para seguir restituyéndolo», señaló la Inspectora quien hizo hincapié a la necesidad de vivir en el marco de una convivencia democrática, señalando la Inspectora «podemos disentir, pensar diferente, pero siempre en el marco del diálogo». Afirmó Caligaris «tenemos que seguir fortaleciendo la democracia, con un encuentro entre todos y todas las argentinas, en un abrazo donde no haya grieta».



Alumnos de la ENS, junto al profesor de música Luis Odello interpretaron la canción «Inconsciente Colectivo». Otros alumnos se sumaron con historias y trabajos que compartieron en el acto. Del mismo modo, sobre el final alumnos de 6to año de la Profesora Miriam Gandini realizaron una intervención artística como Marca de Memoria, haciendo más visibles en el monolito los nombres de las desaparecidas nuevejulienses.

Fuente y Foto: Diario El 9 de Julio