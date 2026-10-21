Medio ambiente: Municipalidad de 9 de Julio entrego 3.000 kilos de residuos electronicos en una Unidad Penitenciaria

La dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio concretó la entrega de 3.000 kilos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) a la Unidad Penitenciaria N° 17 de Urdampilleta, distrito de Bolívar, donde los materiales serán recuperados y reutilizados por las personas privadas de la libertad.

La entrega se realizó en las instalaciones de la nueva unidad penitenciaria, recientemente entregada por la Provincia, y forma parte de las acciones orientadas a promover la gestión responsable de los residuos y favorecer su aprovechamiento mediante prácticas de recuperación y reutilización.

La iniciativa se enmarca en la política de separación de residuos que lleva adelante el municipio, con especial atención a los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, que requieren un tratamiento diferenciado para evitar que sus componentes generen impactos negativos en el ambiente.



En este sentido, la Municipalidad sostiene la recepción de residuos electrónicos tanto en sus dependencias como en las delegaciones municipales de las distintas localidades del partido, con el objetivo de facilitar a los vecinos la disposición adecuada de estos materiales y fomentar hábitos responsables de cuidado ambiental.

De esta manera, la articulación permite dar un nuevo destino a los residuos electrónicos, promoviendo su recuperación y reutilización, al tiempo que se fortalece la separación en origen y el compromiso comunitario con una gestión ambiental sostenible.