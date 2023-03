Finalmente, luego de tantas especulaciones y un silencio que lo hizo estar en el centro de la escena de la coalición opositora, Mauricio Macri anunció que no será candidato a presidente en 2023.

Luego de realizar contadas apariciones públicas dónde parecía mostrar sus intenciones por volver a la Casa Rosada, el ex presidente decidió no postularse para un segundo mandato: «Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos», afirmó Macri por medio de un video difundido en redes sociales de poco más de 6 minutos de duración.

INTERNA DEL PRO

La filmación, al estilo Cristina Kirchner cuando presentó la fórmula con Alberto Fernández allá por el 2019, inició con un diagnóstico de la complicada situación que atraviesa el país: «Comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer. Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo. Solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho».

«Este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre», dijo Macri.

Y agregó: «Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos, en la dirección que comenzamos en el 2015».

En un plano pecho y de frente a la cámara, el ex presidente realizó una crítica solapada al peronismo: «Hace casi 80 años una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Este tipo de liderazgo terminó siendo muy dañino para el país. Desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad. Esa subordinación nos trajo hasta acá. A un país con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados por el narcotráfico».

En otro pasaje del video, hizo referencia a Lionel Messi y se deshizo en elogios para con la Selección Argentina: «La selección aportó un liderazgo de equipo, de conjunto, apostó a la suma de individuos detrás del objetivo, aún teniendo en la cancha al mejor jugador de toda la historia de la humanidad. El resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria».

«Tenemos que estar muy atentos. En situaciones difíciles, salimos a buscar una personalidad mesiánica», alertó el también ex jefe de Gobierno porteño.

«No nos vamos a dejar pisotear más por el populismo», dijo Macri, y agregó: «Confío en que van a elegir a quién mejor nos represente. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente».