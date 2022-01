Matías Lestani, economista de CRA, sobre la reunión con Domínguez: «No podemos volver a tener un año como el 2021»

«Le llama la atención a los que no estuvieron en la negociación por la carne, tuvimos reuniones técnicas muy largas», destaca el Ing. Matías Lestani, Director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras el encuentro que destacó en sus redes el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Lestani remarcó que CRA es una institución de consulta y que fue una reunión técnica en donde el ministro preguntó cosas puntuales, como el tema sequía y acceso a insumos. Además, fue una cita previa al decreto de presidencia y la reglamentación de la carne. «Hubo un diálogo muy fluido», aclaró.

Domínguez comentó sobre el economista de CRA: «Su conocimiento posibilita la construcción de una visión compartida de futuro que otorga previsibilidad y confianza a la ganadería argentina y que, hoy, se hace palpable en el Plan GanAr 2022-2023». «Coincidimos en una serie de temas que, desde el Ministerio, nos ocupan, como lo son: el costo y aprovisionamiento de los insumos y la situación de estrés termo-hídrico que afecta a la región en el proceso productivo», agregó.

En General Rodríguez, me reuní con el Ing. Matías Lestani, Director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), para dialogar y hacer un análisis respecto a la situación actual de nuestras y nuestros productores 👇 #ArgentinaUnida pic.twitter.com/ngwNpBZ3jR — Julián Domínguez (@DominguezJul) January 3, 2022

Lestani sumó que en la reglamentación del tema carne, los artículos 2, 3 y 4 fueron fruto de las negociaciones entre la Mesa de Enlace y el Gobierno.

Desde CRA remarcan que el sector necesita clarificar y dar previsibilidad en el futuro: «Es responsabilidad del Gobierno, lo que no nos puede pasar es volver a tener un año como el 2021, no sabíamos qué iba a pasar. No tenía nada de letra técnica». «Es lo que no nos puede pasar, la cadena necesita previsibilidad», remarca y señala la importancia de que los consensos técnicos estén claros.

Con este tipo de encuentros, el ministro Domínguez busca darle una impronta técnica a su gestión. En este sentido, las entidades rurales buscarán una flexibilidad mayor en la exportación de carne con datos sobre el sector: «Se abrieron las categorías D, E y toros porque se hizo la defensa de esto, de que no impactaba en el mercado interno», concluyó.

Fuente: Agrofy