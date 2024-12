Mas holagado: El CAN reafirma su liderazgo en el Torneo de la LNF y estira la ventaja

Se disputo este fin de semana la 10ma. fecha de futbol de la Liga Nuevejuliense de Futbol, comenzando la misma con el partido adelantado del dia sabado en cancha de El Fortin, quien recibio a Agustin Alvarez y le gano por 2 a 0, logrando asi su primera victoria la V azulada.

El resto de la fecha se disputo este domingo, donde en el Estadio «Abel Del Fabro», Once Tigres recibió a Atlético 9 de Julio, en un buen partido entregado por ambos equipos. Por el lado del local sufrió el primer gol a los 6 minutos de iniciado el encuentro, en un muy buen tiro que saca Nahuel Salas de Atlético 9 de Julio, con una pelota en movimiento, y se mete en el Angulo del arco de Facundo Cacho. Once Tigres no desespero y fue buscando acorralar al «millonario», pero tuvo un muy buen trabajo el arquero Matias Proenza.

En el segundo tiempo, Once Tigres salió con la misma tenacidad y eso trajo su fruto cuando a los 18 minutos, Martin Borda convierte para el auriazul. El resto del complemento fueron buenos intentos de ambos equipos.

En el Estadio «Vicente Cusatti», Libertad recibió a Dudignac y no fue fácil para el equipo dirigido por Mariano Balhano. Mas allá de que gran parte del partido esta 2 a 0 en el parcial (Maxi y Sebastián Zalazar). Fue Pniciroli para Dudignac quien descontó, que además la visita comenzó a equilibrar la cancha y si bien el equipo albirrojo no logro el empate, Libertad estuvo en serios peligros de terminar empatados.

En French, el «albinegro» recibió a San Agustín, un partido donde abrió el marcador el local mediante Francisco Pereyra, a los dirigidos por Gonzalo Rodríguez le costo llegar al empate, gol que convirtió Nicolás Longarini. San Agustín sufrió la expulsión de Jeremías Mateo.

En Facundo Quiroga, San Martin se trajo una valiosa victoria, luego de haber caído derrotado en la pasa fecha ante Naon. Los dirigidos por Esquivel, comenzaron perdiendo, cuando Suñe ponía el 1 a 0 parcial para el equipo «violeta». Se fueron al descanso ganando San Martin por 2 a 1, con goles de Tomas Fernández y Emiliano Aguerrido. En el complemento, Matías Barraza convirtió el tercero para el Santo, que gano por 3 a 1.

Finalmente en la localidad de Carlos Maria Naon, el CAN le gano 2 a 1 a La Niña, en un partido que le costo mucho a los dirigidos por González, que comenzó ganando con gol de Emiliano Perujo, luego de penal empata Alejo Chela para el Tricolor, y ya en tiempo de descuento, otra vez Perujo le dio el respiro a Naon, que con este resultado no solo reafirma su liderazgo en el toreno, sino que sus dos mas inmediatos perseguidores, San Agustin y Once Tigres, que empataron, le permite al equipo rojo tomar una ventaja de cuatro puntos, ahora sobre Libertad.

Síntesis de la 10ma. fecha

El Fortín 2 vs. Ag. Álvarez 0

Once Tires 1 vs. Atl. 9 de Julio 1

Libertad 2 vs. Dudignac 1

French 1 vs. San Agustin 1

Atl. Quiroga 1 vs . San Martin 3

Naon 2 vs. Atl. La Niña 1

Posiciones en el Campeonato

Atl. Naon 25

Libertad 21 *

San Agustin 20

Once Tigres 20

San Martin 17

Atl. 9 de Julio 13 *

Ag. Alvarez 12 *

Atl. Quiroga 11

Atl. La Niña 10 *

Atl. French 7 *

El Fortin 4 *

Atl. Dudignac 3

* les queda un partido por jugar

11º Fecha, ultima de la primera rueda

Dudignac – El Fortín

Ag. Alvarez – Atl. Naon

Atl. La Niña – Atl. Quiroga

Atl. San Martin – Once Tigres

Atl. 9 de Julio – French

Dep. San Agustín – Libertad