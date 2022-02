Martínez: “haber finalizado top 20 en una carrera internacional como San Luis, fue un logro importantísimo”

El ciclista de 9 de Julio, Agustín Martínez quien integra el Equipo SAT Ciclismo de la ciudad de Junín y que viene de tener una muy buena participación en la 2da. Vuelta del Porvenir en la provincia de San Luis, dialogo con El Regional Digital donde dejo aspecto de la competencia, su trabajo y el del equipo que se ubicó en el sexto lugar entre los 19 que compitieron.

Ahora descansando y recuperando la masa muscular, Martínez informo que la Vuelta del Porvenir es la única carrera internacional de la temporada en la Argentina, ya que la de San Juan en enero se suspendió. En San Luis se sumaron equipos de Chile, Colombia y Brazil, y haber participado para nuestro equipo y en lo personal ha sido importantísimo era medir nuestro nivel y es una vidriera del ciclismo internacional, subrayo el pedalista que se ubicó 19° en la general entre 120 ciclista y el segundo mejor ubicado del equipo.

En cuanto al trabajo, Agustín Martínez analizo que finalizada la carrera nos deja como balance haber hecho las cosas muy bien en lo grupal y en lo personal, ya que nosotros aquí en la llanura al no tener montaña y para el equipo ( si bien no es nuevo por nuestros duros entrenamientos), debimos enfrentar a equipos con otro tipo de ritmo en ese terreno de montaña, pero entregamos todos y los resultados nos acompañaron, donde ganamos la General Sub 23 con Agustín Del Negro, y estar top ten en clasificación internacional por equipo es un gran logro.

En lo personal el deportista de 9 de Julio compartió que superó las expectativas más entendiendo que venía de tener poco entrenamiento luego de su caída en Mercedes y haber finalizado top 20 en una carrera internacional como San Luis, fue un logro importantísimo, de saber que se están haciendo las cosas bien, recuperar el físico que supe tener, evaluó.

Próximos compromisos

Finalmente Agustín Martínez informo que hay un receso de descanso de dos semanas y reinicia la temporada hasta el mes de mayo, donde el Equipo debatirá donde competir, adelanto