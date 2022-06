Martin Kremenchuzky, el primer Ironman ciego del país dejo su testimonio de vida en AgroActiva 

La baja temperatura de la tarde del pasado 2 de junio en la Tecno Plaza diseñada en AgroActiva 2022 no desmotivo al centenar de personas que se acercaron al lugar para escuchar al primer Triatleta ciego de nuestro país, Martin Kremenchuzky, que tiene por objetivo completar en noviembre próximo un Ironman en el continente, en su condición de no vidente.

Quien escribe fue uno de los tantos que al pasar se detuvo, no podía dejar de lado sus motivadoras palabras, las mismas que dejo en octubre del 2015 cuando estuvo en nuestra ciudad y que luego de una charla corrió una maratón de 7,6 Kms.

En AgroActiva Krmenchuzky, que también es hipoacusico, fue invitado por la empresa Agseed y su mensaje fue “Nada es imposible si uno se lo propone”. Terminada su exposición abrió espacio para las preguntas y el impacto fue tal que nadie entre adultos, jóvenes y niños, se atrevieron a preguntar.

Desde El Regional Digital al acercarnos e identificarnos como de 9 de julio, lo primero que recordó “estuve 9 de Julio el 31 de octubre del año 2015”, expreso.

Martin destaco que hacia un largo tiempo que no tenía una conferencia al aire libre, pero me pone contento hacerlo.

Acerca de su disertación en AgroActiva, Martin dijo que hay que tener una visión de la vida. Antes quizás era alguien que me quejaba por un montón de cosas, iba a mil por hora, no valoraba las cosas importantes, y hoy de forma diferente tengo una visión diferente de la vida que me permite disfrutar mucho más.

Para finalizar alentó a “tener un auto compromiso de uno en querer salir adelante y no por que otro se le diga; eso es indispensable”, resalto como forma de vida.

Mira como su fue su paso por 9 de Julio