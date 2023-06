Mariano Navone logra su primer título en el tenis profesional

El tenista nuevejuliense Mariano Navone – 240º-, acaba de convertirse campeón en la final del Challenger que se disputo durante esta semana en la ciudad de Poznan, Polonia, donde en el final jugo ante el chileno Tomas Barrio -148º del mundo-, tras vencerlo por 7-5 y 6-3 y que lo pone como campeón de dicho torneo polaco.

Poznan F: GSM, M. Navone d. T. Barrios Vera 7-5, 6-3. pic.twitter.com/Do1PjAhZaX — eretzsportmed3 🎥 (@eretzsportmed3) June 24, 2023

Cabe destacar que en el abierto de Poznan, Navone ya le había ganado a un Top 100, el argentino Federico Coria, y en semifinales se ganó el cariño del público polaco cuando utilizo como herramienta de juego la “gran Willy”, logrando un excelente punto.

Juju, la tiro mil veces y 999 le pego a la cámara.

Pero que lindaaaa

Seguimooooos https://t.co/HVUIZFRZJx — Nano (@marianonavone1) June 22, 2023

Navone, viene de un positivo año de trabajo en lo deportivo y personal, y si bien no se habían dado los resultados, el tenista nuevejuliense, estaba teniendo una continuidad de juego, llegando a distintas finales y si bien los resultados no llegaban eso no lo alteraba, convencido de su juego, Polonia le dio la razón.

Además, Mariano Navone venia de jugar la Qualy de Roland Garros, la cual no pudo pasar y rápidamente cumplió con compromisos en Europa.

Con este resultado, Navone se ubica número 190 en el ranking de la ATP y se prepara para jugar la Qualy de Wimbledon la próxima semana.